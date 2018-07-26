«Это не контейнерная площадка, а мусорка»: как мэр Ярославля навёл порядок во дворе пятиэтажки

Мэр Ярославля Владимир Слепцов завёл новую традицию — гулять по городу вместе со свитой и осматривать свои владения. Две недели назад на «Пятёрке» градоначальника приметила местная жительница и решила, что не должна терять такой шанс. Женщина подошла к Слепцову и начала рассказывать все беды жильцов своего дома.

Двор преобразился через две недели после визита Владимира Слепцова

Прямо в их дворе на улице Жукова супермаркет разгружает товар. Магазин находится на первом этаже пятиэтажки, поэтому через двор постоянно ездят грузовики. Газели с продуктами разбили асфальт, а на первом и втором этажах окна открыть невозможно из-за запаха бензина. Жалкий вид во дворе и у контейнерной площадки, на которую все тот же магазин сваливает мусор.

— Люди из девяти домов и ещё три магазина сюда свой мусор несут, — объяснила мэру Нина Федулова. — Здесь никогда не будет чисто, если это будет продолжаться.

Владимира Слепцова рассказ женщины растрогал. И глава города решил, что не может пройти мимо беды жильцов этих домов. Он ещё немножко погулял по двору и принял решение — заставить магазин выгружать товар не во дворе, а со стороны улицы. Градоначальник достал свой мобильный телефон и начал раздавать указания.

Теперь товары в магазин заносят не мешая жителям двора, но мешая покупателям

— Это настоящий произвол управляющей компании, — описал происходящее в этом дворе Владимир Слепцов. — Контейнерная площадка называется контейнерной площадкой до той поры, пока она чистая. Если она не убирается, то это — мусорка. Сейчас управляющая компания, которая содержит данную площадку, заключает договоры на вывоз и утилизацию бытовых отходов. Так как эти контейнеры служат сразу нескольким домам и трём магазинам, то и убираться они, соответственно должны чаще.

Прошло две недели и жизнь во дворах, по которым прогулялся мэр, изменилась. Сейчас при въезде во появился шлагбаум, который не даёт проезда грузовым машинам и современная контейнерная площадка. Дорогу у дома заново заасфальтировали, на месте прежней свалки разбили цветник. По просьбам жителей отремонтировали вход в подвал и ограничили въезд во двор бетонными блоками со всех сторон. Владельцу супермаркета теперь придётся обустроить отдельную площадку для своего мусора.

На въезде во двор поставили шлагбаум и теперь грузовикам с продуктами сюда не заехать

Жаль, что проблемных дворов в Ярославле много, а мэр всего один. Но, получается, что если глава города будет проходить мимо вашего дома, то стоит попробовать догнать ему и вывалить ему все свои проблемы.

А ещё на днях мэр Ярославля Владимир Слепцов отметил ребят, которые наводили чистоту в городе. Он был так благодарен им за проделанную работу, что решил наградить их. В награду волонтёрам достались пицца и «Кола».