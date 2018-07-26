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В Косино-Ухтомском скоро стартует подготовка ко Дню города
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В Косино-Ухтомском скоро стартует подготовка ко Дню города 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В этом году Москва отпразднует свою 871-ю годовщину.
День города является одним из самых любимых праздников москвичей, поэтому горожане отмечают его с размахом. Традиционно День города празднуется в первую сентябрьскую субботу, но бывают и исключения.
15 августа глава управы района Косино-Ухтомский Роман Балдуев проведет вторую встречу с населением, в рамках которой и предполагается обсудить подготовку района ко Дню города. Встреча состоится в здании школы №2036 по адресу: ул. Дмитриевского, д.5.
На мероприятии будут присутствовать заместители главы управы района по направлениям, представители управляющих организаций и руководители прочих районных учреждений.
После отчетной части встречи жители района получат возможность задать руководству Косино-Ухтомского вопросы, касающиеся повестки дня.
Начало мероприятия в 19.00  Вход свободный.
Управа района приглашает всех желающих присоединиться к обсуждению темы встречи.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
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