В Косино-Ухтомском скоро стартует подготовка ко Дню города

В этом году Москва отпразднует свою 871-ю годовщину.

День города является одним из самых любимых праздников москвичей, поэтому горожане отмечают его с размахом. Традиционно День города празднуется в первую сентябрьскую субботу, но бывают и исключения.

15 августа глава управы района Косино-Ухтомский Роман Балдуев проведет вторую встречу с населением, в рамках которой и предполагается обсудить подготовку района ко Дню города. Встреча состоится в здании школы №2036 по адресу: ул. Дмитриевского, д.5.

На мероприятии будут присутствовать заместители главы управы района по направлениям, представители управляющих организаций и руководители прочих районных учреждений.

После отчетной части встречи жители района получат возможность задать руководству Косино-Ухтомского вопросы, касающиеся повестки дня.

Начало мероприятия в 19.00 Вход свободный.

Управа района приглашает всех желающих присоединиться к обсуждению темы встречи.