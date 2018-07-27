«Звезда» сможет конкурировать с зарубежными верфями

«В ближайшие годы наибольшая доля российского гражданского судостроения будет приходиться именно на сектор шельфовой техники для разведки, добычи и транспортировки углеводородов», — прогнозирует начальник аналитического департамента компании «БК-Сбережения» Сергей Суверов . — Суммарный портфель заказов на технические средства освоения континентального шельфа на ближайшие 10 лет для российских организаций может составить около одного трлн рублей, что составляет 100% внутреннего рынка на морские платформы и более 80% на обеспечивающие суда".

Судостроительный завод «Звезда» , который с недавних пор пополнился плавучим доком, позволяющим предприятию строить самые большие в России суда, сможет обеспечить нефтегазовую отрасль необходимой инфраструктурой, которую прежде приходилось заказывать на зарубежных доках. С его помощью «Звезда» сможет строить и обслуживать суда длиной до 300 метров и шириной более 50 метров со спусковой массой до 40 тысяч тонн. А еще спускать на воду буровые платформы и их отдельные части.

"Мы сейчас единственное предприятие в России, которое благодаря созданию сухого дока, может строить крупнотоннажные суда, например, огромные челноки, а также суда-газовозы, — рассказывает генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко. — Прежде суда подобного класса строились только на зарубежных верфях. Теперь мы сами можем выйти на международный рынок и будем конкурировать с азиатскими и европейскими судостроительными компаниями".

По прогнозам экспертов суда, выпускаемые «Звездой», будут конкурентоспособны по срокам и стоимости по сравнению с зарубежными аналогами.

"Сейчас общемировым лидером являются южнокорейские верфи, — говорит директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев . Российские судостроители проигрывают им если не по качеству, то по стоимости производства. В текущем году макроэкономическая ситуация может сыграть на руку «Звезде»: из-за укрепления корейской воны, росту цен на сталь и ограниченной конкуренции, мы можем ожидать рост цен на южнокорейсиких верфях на 10-15%. Удорожанию также поспособствует необходимости установки оборудования для соблюдения стандартов 3 уровня экологического регулирования, установленного Международной морской организацией (судовладельцы должны будут соблюдать более жесткие экологические стандарты, касающиеся выбросов оксидов серы и очистки балластных вод). Восстановление рыночной конъюнктуры, сопровождающееся ростом цен, объективно приводит к сокращению разрыва в ценах предложения со стороны ССК «Звезда» и зарубежных верфей. Поэтому не исключено, что часть заказов с южнокорейских верфей перетечет в Россию".

На данный момент в портфеле заказов судоверфи «Звезда» находится более 25 судов различного класса, в том числе танкеры типа «Афрамакс», арктические челноки, суда снабжения ледового класса и мелкосидящий ледокол. В ближайшее время должны будут заключены еще около 15 контрактов. Спуск на воду и сдача заказчику первого заказа — многофункционального судна снабжения ледового класса Icebreaker 7 — запланирован на 2019 год.

Проект создания судостроительного комплекса на базе дальневосточного завода «Звезда» реализует консорциум «Роснефтегаза», "Роснефти" Газпромбанка . Комплекс строится на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края . «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тысяч тонн металла в год.