Судостроительный завод «Звезда» рассматривает возможность приема иностранных заказов

ВЛАДИВОСТОК , 26 июля. / ТАСС /. Судостроительный завод «Звезда» в Приморье прорабатывает возможности приема заказов от иностранных судовладельцев, сообщил в четверг журналистам генеральный директор предприятия Сергей Целуйко.

"Пока мы получаем заказы только внутри России . Перспективы [выхода на иностранные рынки] есть, сейчас прорабатываются вопросы с иностранными судовладельцами. Теперь мы выходим на международное судостроение и будем конкурировать с азиатскими и европейскими судостроительными компаниями", — сказал Целуйко.

Сегодня в портфеле заказов судоверфи «Звезда» свыше 25 судов. Это танкера типа «Афрамакс», арктические челноки, суда снабжения, мелкосидящий ледокол. Спуск на воду и сдача заказчику первого заказа — многофункционального судна снабжения ледового класса — запланирован на 2019 год. Также ведется работа по заключению порядка 15 контрактов, среди которых танкер-челнок ледового класса, суда снабжения, суда— газовозы, суда вспомогательного флота.

После полного ввода в эксплуатацию «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне— и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.