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Судостроительный завод «Звезда» рассматривает возможность приема иностранных заказов
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Судостроительный завод «Звезда» рассматривает возможность приема иностранных заказов 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Судостроительный завод «Звезда» в Приморье прорабатывает возможности приема заказов от иностранных судовладельцев, сообщил в четверг журналистам генеральный директор предприятия Сергей Целуйко.
"Пока мы получаем заказы только внутри России. Перспективы [выхода на иностранные рынки] есть, сейчас прорабатываются вопросы с иностранными судовладельцами. Теперь мы выходим на международное судостроение и будем конкурировать с азиатскими и европейскими судостроительными компаниями", — сказал Целуйко.
Сегодня в портфеле заказов судоверфи «Звезда» свыше 25 судов. Это танкера типа «Афрамакс», арктические челноки, суда снабжения, мелкосидящий ледокол. Спуск на воду и сдача заказчику первого заказа — многофункционального судна снабжения ледового класса — запланирован на 2019 год. Также ведется работа по заключению порядка 15 контрактов, среди которых танкер-челнок ледового класса, суда снабжения, суда— газовозы, суда вспомогательного флота.
Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом "Роснефти", «Роснефтегаза» и Газпромбанка.
После полного ввода в эксплуатацию «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне— и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.
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