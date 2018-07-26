Почему в этом году в Москве так много чаек

Анапе, Ярославле, Последние годы сообщают о нашествии чаек во многих российских городах — Новороссийске Красноярске . Не составила исключение и Москва . Наибольшей концентрации колония чаек в столице достигает в теплые месяцы — с апреля по октябрь, когда к зимующим птицам присоединяются перелетные.

По словам орнитологов, в Москве можно увидеть два вида чаек — сизые (размером с ворону) и озерные (не больше голубя), хотя в последние годы стали замечать и крупных серебристых чаек. Популярные места их гнездования — залитые водой торфяные карьеры и небольшие озера. Нередко колонии чаек можно встретить поблизости от рыбных хозяйств.

Ученые уже давно обратили внимание на тенденцию перехода обитающих в московском регионе чаек на антропогенные корма, что особенно актуально в холодное время года, когда наступает дефицит их природных кормов — рыбы, беспозвоночных, жуков, личинок, мелких грызунов.

В большей степени в городскую среду интегрированы озерные чайки — именно их можно встретить в центре столицы, кружащими над Москвой-рекой. Они гнездятся колониями, достигающими численности нескольких тысяч пар. Когда озерные чайки не чувствуют для себя угрозы, они могут селиться в черте города и даже вблизи жилых массивов. К примеру, много чаек, особенно в зимнее время, можно наблюдать в районе Капотни. [С-BLOCK]

Самая крупная колония чаек, в которой насчитывали до 16 тысяч гнезд, находилась близ Лобни на озере Киёво. Однако после того, как водоем зарос, чайки покинули эти места. Сегодня орнитологи насчитали вокруг Москвы порядка 20 колоний чаек. Самая большая из них разместилась в районе Северный, рядом с Дмитровским шоссе.

Часто по соседству с чайками гнездятся утки, потому что чайки защищают от ворон не только свое потомство, но и других околоводных птиц. Орнитологи говорят, что расселение чаек на подмосковных водоемах можно только приветствовать, так как рост численности серых ворон препятствует гнездованию многих видов диких птиц.

С воронами чайкам приходится сталкиваться и в другом месте — на мусорных свалках. Именно там находится их главная кормовая база. Сегодня восприятие чаек как птиц, питающихся исключительно выловленной в водоеме рыбой, должно остаться в прошлом. Истощение естественных кормовых ресурсов привело к тому, что чайка не побрезгует ни помойкой, ни падалью. [С-BLOCK]

Сегодня местами повышенной концентрации чаек являются проблемные мусорные полигоны в таких населенных пунктах, как Ядрово (рядом с Волоколамском ), Заволенье (Орехово-Зуевский район), Кучино ( Балашиха ), Воловичи ( Коломна ) и Тимохово (Ногинский район).

Резкое увеличение чаек в Москве за последние годы вызвано не только дефицитом природного корма, но и плохой ситуацией с уборкой территорий и вывозом мусора. Это касается как московских помоек, так и подмосковных свалок. Некоторые колонии чаек настолько приспособились к иному типу питания, что полностью перешли на кормежку пищевыми отходами, которые они могут найти не только на свалках, но и в загрязняемых жителями Москвы и Подмосковья местах их традиционного отдыха — в парковых зонах, вблизи водоемов и даже рядом с жилыми домами. [С-BLOCK]

В ранние часы чаек можно встретить на городских улицах и во дворах. В отличие от ворон они пока еще достаточно пугливы, чтобы искать себе пропитание в многолюдные дневные часы. Тем не менее с каждым годом количество этих птиц неуклонно растет. Орнитологи заявляют, что за последние 20 лет их популяция в московском регионе выросла в 6 раз.