Окрошка на Воложке и прогулки под парусом: как жители советского Ижевска проводили лето

Лето время развлечений: для горожан открыты парки аттракционов, купание в пруду, лодочная станция и многое другое! А как отдыхали ижевчане летом полвека назад, когда не было ни ярких аттракционов, ни многозальных кинотеатров? IZHLIFE прогулялся по летнему Ижевску 60-70-х годов прошлого века.

Сквер на пересечении улиц Советской и КоммунаровФото: группа Вконтакте Как жил Ижевск Вместо огорода пикники на пруду

В начале 60-х огородов у большинства горожан не было, поэтому все отдыхали на природе, на берегу пруда, вспоминает Наталья Натарова, в прошлом учительница английского языка ижевской школы 66. Целые компании приезжали на трамвае к парку Кирова тогда здесь была конечная остановка трамвая, спускались вниз, в Комсомольский лог, и устраивали пикники. Тут разрешалось жечь костры, поэтому на берегу можно было провести целый день. А вот мы с мамой и другими родственниками ездили дальше, на Юровский мыс или Воложку. Брали с собой тазики с окрошкой, бидоны с квасом, натягивали между деревьями гамаки для детей. Кстати, знаменитый мост на Воложке в те годы был деревянным, и было очень здорово перейти по нему на другой берег, чтобы нарвать в воде кувшинок.

Автомобилей у подавляющего большинства жителей Ижевска в те годы не было, поэтому добраться до Юровского мыса, Соловьевских дач или Воложки можно было только на теплоходе.

Юровский мыс, Соловьевские дачи и Воложка любимые места отдыха горожан в 60-х Фото: группа Вконтакте Как жил Ижевск

Мест на кораблике часто не хватало, и к нему цепляли огромную баржу плавучую платформу, рассказывает Наталья Вениаминовна. Сейчас я поражаюсь, до чего это было опасно вот так перевозить народ, но в те годы на это мало кто обращал внимание. Все думали только о том, чтобы занять местечко на барже, особенно на обратном пути, ведь по-другому в город было не вернуться. Поначалу мы отдыхали на Юровском мысу, где вода была почище, а народу поменьше. Но позже стали ездить уже до самой Воложки, чтобы вечером занять места на теплоходе или барже к Юровскому мысу кораблик подходил уже набитый битком.

Главные летние лакомства нашего детства: газированная вода с сиропом, мороженое и арбузы. Ярко-красные автоматы с водой стояли по всему центру Ижевска, стакан газированной воды стоил копейку, с добавлением сиропа три копейки. Мороженое продавали с раскрашенных лотков-ящиков под зонтиками. Выбор, конечно, был небольшой: сливочное, пломбир, эскимо. А в августе в город привозили арбузы и очень вкусный молдавский виноград. Продавали их прямо на улицах. Наталья Натарова, ижевчанка Мороженым торговали, например, возле кинотеатра Дружба Фото: группа Вконтакте Как жил Ижевск Одно из любимых мест отдыха горожан сегодня Летний сад также был очень популярен в советские годы. Наталья Натарова вспоминает, что здесь можно было спрятаться от самой изматывающей жары: в парке было прохладнее, чем на улицах города, благодаря тени, которую давали деревья, и расставленным тут и там фонтанчикам Фото: группа Вконтакте Как жил Ижевск Волейбол на пляже и летний кинотеатр Мои родители приехали в Ижевск по распределению после окончания Куйбышевского планового института. Первым их жильем была комната в коммуналке на четырех хозяев, а поскольку все жильцы были молодые и имели детей примерно одного возраста, то летом мы все вместе ездили в парк Кирова на пляж: купались, загорали, играли в волейбол. Ирина Лошкарева, ижевчанка

Потом мы переехали в городок Металлургов, на улицу Школьную. Там рядом лес, и в детстве мы в нем часто гуляли, ходили с бабушкой за крапивой, щавелем, маслятами. Бегали на пруд, на студенческий пляж недалеко от Важнина ключа. Ну и, конечно, играли во дворе в снайпер, в вышибалы, в 12 палочек, 7 стеклышек, прятки, догонялки, Глухие телефоны, Колечко Успели пару раз сходить в летний кинотеатр Металлург. Мы его между собой называли сараем. Он и был как сарай: сколоченный из досок и побеленный. А два лета подряд по одному месяцу мы с подругами работали в парке Кирова: пололи, поливали цветы, что-то сажали. В то время на главной аллее еще стояли фонтаны, правда они уже не работали, но вода там была, продолжает Ирина Лошкарева.

Городской пляж и вид на центральную часть Ижевска, начало 60-х. Еще нет монумента Дружбы народов, да и центр города практически не застроен Фото: группа Вконтакте Как жил Ижевск Как ижевские пионеры собрали деньги на теплоход В советское время вдоль пруда была целая цепочка пристаней, и теплоходы курсировали как обычный городской транспорт: можно было прийти на пристань, дождаться очередного речного трамвайчика, купить билет и доплыть до нужного тебе места. Причал был даже возле спуска с эспланады, прямо под монументом Дружбы народов. И если сейчас пассажиров до Воложки и обратно возят четыре теплохода, то в советские годы их было около 20, правда, вместительность у них была гораздо ниже, чем у современных. Николай Митюков, профессор ИжГТУ, историк и дайвер

Принадлежали эти пароходы разным организациям: скажем, до 1950 года больше всего пассажиров и грузов перевезла компания Удмуртлес.

То есть теплоходы строили или покупали для хозяйственных нужд, но параллельно еще и зарабатывали на пассажирских перевозках, объясняет Николай Митюков. Кстати, первым эту схему внедрил Иван Бодалев, купец первой гильдии и знаменитый дореволюционный предприниматель. Он заключил большой контракт на поставку дров для завода и построил три парохода, которые перевозили не только грузы, но и пассажиров, в основном рабочих из Колтомы на завод и обратно.

В разные годы по Ижевскому пруду бегали разные теплоходы и катера. Самые известные из них теплоходы серии Москвич и Красноярец.

Первый теплоход серии Москвич, носивший имя Дружба, на Ижевском пруду. Снимок 1966 года из альбома Ижевск Фото: предоставлено Николаем Митюковым

Еще до того, как Москвич запустили в серийное производство, была выпущена опытная партия таких теплоходов, незначительно отличавшихся друг от друга в деталях, и два судна из этой партии попали в Ижевск, рассказывает Николай Митюков. Затем, приблизительно в 1960-м году, в Ижевск доставили первый серийный Москвич, который назвали Дружбой. А в 1966 году пионеры и комсомольцы Первомайского района организовали сбор металлолома и на вырученные деньги приобрели еще один Москвич, который получил название Первомаец. Также по Ижевскому пруду бегали теплоходы Красноярец серии 222В с водометными двигателями. В Ижевске было три Красноярца: Заря, Иж и Пионер. Еще один, Красноярск , использовался в качестве толкача к пассажирской платформе.

Сейчас в акватории Ижевского пруда осталось четыре крупных пассажирских судна два Москвича и две Москвы , а плавание на теплоходе для многих превратилось в летнее развлечение.

В 1980-х годах на Ижевском пруду было очень много яхт, поэтому в какой-то момент, исходя из требований безопасности, городским властям пришлось ограничить эксплуатацию судов с определенным размером двигателя. После этого яхт в акватории стало гораздо меньше Фото: группа Вконтакте Как жил Ижевск