Тепличное хозяйство избежало штрафа за порчу воды и почвы на Урале

В частности, возбуждено административное дело по факту нарушения закона «О недрах»: для полива растений предприятие до сих пор использует воду из скважины. Но самое серьезное нарушение — загрязнение почвы, хотя еще в ноябре прошлого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Россельхознадзора и обязал их восстановить земли, зараженные химикатами, а также выплатить в местный бюджет ущерб в размере шести миллионов рублей.

"РГ" уже не первый раз обращается к этой теме ("Огурцы из таблицы Менделеева", «Экономика УрФО» 29.11.2017). История в Останино началась еще восемь лет назад, когда бывшие работники развалившегося колхоза продали свои паи, а новые владельцы настроили пленочных теплиц и наняли китайских рабочих. Сначала люди возмутились, что иностранцы загрязнили местный лес, потом в речке пропала рыба, а когда среди приезжих нашли больных туберкулезом, возмущение достигло апогея.

Удивительно, но на фоне всего этого до возмещения ущерба, похоже, нет дела ни самим предпринимателям, ни чиновникам. Нам пришлось обзвонить несколько отделов в администрации Режевского городского округа, прежде чем найти человека «в теме». В местный бюджет такую сумму никто не выплачивал. По словам главного специалиста управления муниципальным имуществом Натальи Чуйко, исполнительный лист приставам должны были передать специалисты Россельхознадзора. В пресс-службе надзорного ведомства нам пояснили, что не следят за исполнением постановления арбитража.

Удивительно, но до возмещения экологического ущерба, похоже, нет дела ни самим предпринимателям, ни чиновникам. Если бы в ситуацию не вмешалась «РГ», дошел бы исполнительный лист до приставов?

По данным банка исполнительных производств, сельхозпредприятие с начала года задолжало лишь 370 тысяч рублей, никакого упоминания о штрафе… Как рассказала «РГ» начальник пресс-службы УФССП по Свердловской области Юлия Пьянкова, возбудить производство и взыскать штраф можно только на основании исполнительного листа. Отправить его в службу должен был взыскатель. Отметим: получить штраф с руководителя агрофирмы, в отличие от юрлица, оказалось намного проще: в марте он выплатил 24 тысячи рублей.

Интересно, что исполнительный лист оказался в Режевском отделе УФССП через два дня после отправки редакционного запроса в службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Как пояснили в ведомстве, обжалования ноябрьского решения суда затянулись, документ выдали 19 апреля, а 27-го его отправили в Реж. Возникает вопрос: если бы в ситуацию не вмешались СМИ, дошел бы исполнительный лист до приставов?

Те уже включились в работу, однако после запросов в банки и регистрирующие органы стало понятно, что за предприятием не числится имущества, а по бухгалтерскому балансу у него нулевой доход. Более того, директор утверждает, что юрлицо вообще не ведет финансовую и коммерческую деятельность.

Так или иначе, его предупредили, что в случае злостного неисполнения решения суда ему грозит привлечение к уголовной ответственности. Решающее слово в этой ситуации остается за взыскателем — Россельхознадзором. Служба судебных приставов уже направила туда предложение провести совместный выезд с целью подтвердить или опровергнуть факт восстановления окружающей среды. Тем более что появился дополнительный повод: 5 и 14 июня центр гигиены и эпидемиологии, отобрав на участке пробы воды и земли и проведя лабораторные испытания, пришел к выводу, что показатели находятся в пределах допустимых значений.