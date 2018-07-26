Ещё
В Прикамье выберут оператора по работе с ТБО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Прикамье выберут оператора по работе с ТБО 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Прикамье объявлен конкурс на право деятельности по обращению с твердыми бытовыми отходами. РСТ выбирает оператора, руководствуясь несколькими критериями: участники должны иметь лицензию на этот вид деятельности, размер обеспечения заявки составляет 5% от максимально допустимой выручки оператора.
Срок соглашения — 10 лет, начальная цена контракта — 29,8 миллиарда рублей. Итоги торгов станут известны в начале сентября, 19 сентября уже должны заключить соглашение.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в регионе каждый год образуется 1,08 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО).
«Мусорным бизнесом», т. е. сбором отходов в крае занимаются 682 пункта сбора вторсырья. На этих пунктах можно сдать уже отсортированный мусор: стекло, пластик, бумагу. Эти отходы направляются операторами на переработку.
По данным РСТ, степень охвата системой сбора ТКО по территории региона колеблется от 20 до 98%
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Работа пойдет быстрей». Специалисты «Самотлорнефтегаза» получили новую спецтехнику «Спорт-ФМ» меняет формат из-за финансовых проблем Сотрудник Роскосмоса арестован по делу о госизмене
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип392
Российских дачников ждет неприятный сюрприз125
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями12
Оружию «Судного дня» нашли ответ161
Москва ответила США на крымскую провокацию504
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение