В Прикамье выберут оператора по работе с ТБО

В Прикамье объявлен конкурс на право деятельности по обращению с твердыми бытовыми отходами. РСТ выбирает оператора, руководствуясь несколькими критериями: участники должны иметь лицензию на этот вид деятельности, размер обеспечения заявки составляет 5% от максимально допустимой выручки оператора.

Срок соглашения — 10 лет, начальная цена контракта — 29,8 миллиарда рублей. Итоги торгов станут известны в начале сентября, 19 сентября уже должны заключить соглашение.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в регионе каждый год образуется 1,08 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Мусорным бизнесом», т. е. сбором отходов в крае занимаются 682 пункта сбора вторсырья. На этих пунктах можно сдать уже отсортированный мусор: стекло, пластик, бумагу. Эти отходы направляются операторами на переработку.

По данным РСТ, степень охвата системой сбора ТКО по территории региона колеблется от 20 до 98%