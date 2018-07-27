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Кровлю здания в Студенецком переулке починят до конца лета
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Кровлю здания в Студенецком переулке починят до конца лета 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Кровлю дома 3 в Студенецком переулке планируют починить до конца летнего сезона, сообщили 25 июля.
Работы проходят в рамках программы капитального ремонта зданий.
— Специалисты починят металлическое ограждение, расположенное по периметру кровли и приведут в порядок водостоки, — заявили в Государственном бюджетном учреждении «Жилищник».
Там уточнили, что уже сейчас основную часть работ закончили, однако необходимо устранить недочеты. Осенью экспертная комиссия проверит качество выполненного ремонта.
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