Кровлю здания в Студенецком переулке починят до конца лета 

Кровлю дома 3 в Студенецком переулке планируют починить до конца летнего сезона, сообщили 25 июля.
Работы проходят в рамках программы капитального ремонта зданий.
— Специалисты починят металлическое ограждение, расположенное по периметру кровли и приведут в порядок водостоки, — заявили в Государственном бюджетном учреждении «Жилищник».
Там уточнили, что уже сейчас основную часть работ закончили, однако необходимо устранить недочеты. Осенью экспертная комиссия проверит качество выполненного ремонта.