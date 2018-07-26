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Приметы на 26 июля: поработайте на огороде
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Приметы на 26 июля: поработайте на огороде 

Мир24 1 час назад
По народному календарю 26 июля — Гавриилов день. На Руси чтили память архангела Гавриила, также в этот день в древности освятили храм в Константинополе в честь него, сообщает «МИР 24».
Согласно преданию, Гавриил был один из главных ангелов. Он упоминается в Библии.
Предки в этот день обязательно проверяли зерновые. Если колосья налились, начинали жатву. На Руси говорили: «Пока колос в поле — трудись подоле». Также предки обращались с молитвами к Богородице, они просили дать сил и хорошую погоду, чтобы убрать колосья. Кроме того, на Руси старались обязательно выходить в поле или огород, поскольку считалось, что работы будут удачными.
По приметам в народе определяли погоду. Тепло и солнце 26 июля означало, что осень придет довольно поздно. Если в этот день шел дождь, верили, что зима будет морозной.
Напомним, 25 июля по народному календарю отмечали Прокла-плакальщика. Предки выходили на луг и умывались росой, считая ее целебной.
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