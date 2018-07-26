Греция планирует расширить программу «Золотой визы» для инвесторов

Инвесторы с более чем €400 000, размещенными в греческом банке, могут иметь право получить ВНЖ, который позволит им вместе со своим супругом и семьей оставаться в течение пяти лет в ЕС . Данный порог будет также применяться к инвестициям в недвижимость, акциям холдингов компаний, а также вложениям в фирмы со штаб-квартирой в Греции , сообщает Greek Reporter.

Если инвестор вкладывает не менее €800 000 в государственные облигации, акции или корпоративные облигации на регулируемых рынках, он также может подать заявку на специальную визу. Окончательное решение по заявлениям будет принимать Департамент миграционной политики Греции.

Генеральный директор Enterprise Greece Элиас Афанасьев сообщил, что за первые годы работы программы спрос на визы вырос с 400 ежегодно до 50 ежедневно, а выручка превысила €1,5 млрд

Он добавил, что в основном граждане Азии (в частности, китайцы), арабы и россияне пользуются преимуществами «Золотой визы», добавив, что с 2012 года, когда началась программа, ВНЖ по данной схеме получило порядка 5 700 человек с учётом членов семей инвесторов.