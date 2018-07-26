Ещё
Греция планирует расширить программу «Золотой визы» для инвесторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Греция планирует расширить программу «Золотой визы» для инвесторов 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Инвесторы с более чем €400 000, размещенными в греческом банке, могут иметь право получить ВНЖ, который позволит им вместе со своим супругом и семьей оставаться в течение пяти лет в ЕС. Данный порог будет также применяться к инвестициям в недвижимость, акциям холдингов компаний, а также вложениям в фирмы со штаб-квартирой в Греции, сообщает Greek Reporter.
Если инвестор вкладывает не менее €800 000 в государственные облигации, акции или корпоративные облигации на регулируемых рынках, он также может подать заявку на специальную визу. Окончательное решение по заявлениям будет принимать Департамент миграционной политики Греции.
Генеральный директор Enterprise Greece Элиас Афанасьев сообщил, что за первые годы работы программы спрос на визы вырос с 400 ежегодно до 50 ежедневно, а выручка превысила €1,5 млрд
Он добавил, что в основном граждане Азии (в частности, китайцы), арабы и россияне пользуются преимуществами «Золотой визы», добавив, что с 2012 года, когда началась программа, ВНЖ по данной схеме получило порядка 5 700 человек с учётом членов семей инвесторов.
Prian.ru: последние новости
Миллениалы не ощущают себя счастливыми домовладельцами Компании Villa Antalya требуется специалист по продажам Стоимость аренды жилья в Эстонии продолжит расти – прогноз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип392
Российских дачников ждет неприятный сюрприз125
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями12
Оружию «Судного дня» нашли ответ160
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги7
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение