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Руководитель АО «Транснефть — Приволга» Дмитрий Бузлаев встретился с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым
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Руководитель АО «Транснефть — Приволга» Дмитрий Бузлаев встретился с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Дмитрий Бузлаев проинформировал губернатора о результатах работы предприятия и инвестиционных проектах, реализуемых на территории региона. Основное внимание было уделено вопросам взаимодействия в рамках подписанного в 2015 году соглашения о сотрудничестве между АО «Транснефть — Приволга» и правительством Саратовской области.
"Наше предприятие нацелено на развитие и реализует несколько крупных инвестиционных проектов в регионе. Договоренности, которые были достигнуты в рамках соглашения о сотрудничестве, выполняются. Будем продолжать совместную работу и добиваться новых результатов", — отметил Дмитрий Бузлаев.
В свою очередь, в соответствии с соглашением, правительство Саратовской области оказывает поддержку в реализации инвестиционных проектов организациям системы ПАО «Транснефть» в регионе, содействует в предоставлении земельных участков для строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объектов инфраструктуры, обеспечивающих транспортировку нефти.
"Предприятия «Транснефти» — надежные партнеры региона. Совместно мы уже реализовали ряд значимых для жителей области проектов. Высокая социальная ответственность компании — залог плодотворного сотрудничества и новых перспектив", — подчеркнул Валерий Радаев.
На встрече также обсуждалась тема благотворительности. Один из основных благотворительных проектов АО «Транснефть — Приволга» на территории Саратовской области, который планируется осуществить в 2018–2019 годах, — капитальный ремонт областного противотуберкулезного санатория для детей. Предприятие направит на эти цели 50 млн рублей.
Кроме того, в рамках реализации корпоративной благотворительной программы развития школьного образования в 2019 году АО «Транснефть — Приволга» будет оказана благотворительная помощь в ремонте и оснащении лабораторным и демонстрационным оборудованием кабинетов физики, химии и математики двух школ в Саратовской области: МОУ СОШ № 18 г. Балаково и СОШ с. Терновка Энгельсского муниципального района на сумму более 12 млн рублей.
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