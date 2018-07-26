Стаканчик за 300: кто привозит в Екатеринбург клубнику и почему она такая дорогая

Если вы любите ягоды (например, как форумчане E1.RU), а собирать или выращивать их не очень, то придётся изрядно потратиться. Клубника, черника, малина и многие другие ягоды продаются сейчас на каждом шагу, но у одних они стоят 100 рублей, а у других — 500. Мы погуляли по Шарташскому рынку, чтобы узнать, откуда привозят сюда ягоды и почему у них такая разная цена.

По дороге на рынок мы встретили несколько человек, которые организовали свои «прилавки» с ягодами прямо на оживлённых тротуарах в центре города. Клубника, черника — всё как на рынке, только конкуренция ниже.

Надежда приезжает в Екатеринбург из села Курьи, где у себя в огороде и выращивает ягоды.

— Клубника сейчас уже отходит, поэтому ягоды в основном мелкие — их я продаю за 100–150 рублей, — рассказывает она. — Малина только начинает появляться, поэтому и цена выше — 250 рублей. К концу дня цену приходится снижать, ведь надо ещё отбить цену билета и успеть на электричку. Кроме ягод ещё продаю душицу, но это, скорее, как дополнение, ведь за 30 рублей много не заработаешь.

Чуть дальше мы встретили женщину с черникой. Александра Евгеньевна — пенсионерка из Екатеринбурга, а торговать ягодами вышла впервые.

— На одну пенсию прожить сложно. Поэтому пошла в лес и собрала ведро черники около Первоуральска , там у меня дача. Беру 100 рублей за гранёный стакан черники.

На самом рынке местных продавцов не так уж много. Почти все ежедневно приезжают сюда из разных городов области.

Анна привозит на рынок клубнику и горох из своего сада в Красноуфимске , а в Лесном на продажу собирает чернику и лисички. Кстати, если соберетесь все же за грибами, мы вместе с горожанами составили интерактивную карту грибных мест рядом с Екатеринбургом.

— Всё, что собираю, везу сюда, на Шарташский рынок. Ягоды обычно продаю по 250–300 рублей за килограммовый стакан, грибы — 100 рублей за подложку. Что до выручки, то тут зависит от того, как покупатель пойдёт. В среднем это около 10 тысяч за день, в хорошие дни и на 15–16 тысяч можно продать. Пару раз выходило всего 5 тысяч, это были самые неприбыльные дни.

Динара из Артинского района тоже продаёт лисички — 200 рублей за литровую банку и 300 — за двухлитровую. Она уверяет, что к субботе в лесах грибов уже не будет — всё высохнет. А если следующие дожди будут только через две недели или больше, то лисички снова пойдут только в середине августа.

— Земляника уже отошла, поэтому продаю остатки. Сейчас началась пора лесных ягод, таких как черника, малина. Доход целиком зависит от тебя самого, по какой цене решишь продавать, столько и заработаешь, но надо стараться окупить хотя бы минимальные расходы. Полное место [на рынке] стоит тысячу, за бензин ещё по тысяче туда и обратно, поесть что-нибудь нужно купить, ведь сидим тут вдвоём с мужем целый день. Вот и считайте, сколько нужно продать товара хотя бы за день.

Ещё один продавец, Анвар, признался, что сам ягоды не выращивает, а берёт их у соседей. Весь день стоит на рынке, а выручку с соседями делит пополам. Клубнику он продаёт по 350 рублей за килограмм.

Дешевле клубники продаётся малина и жимолость. У Веры из Сухого Лога стакан таких ягод стоит по 250 рублей.

— Торговля в целом идёт хорошо, только место дорогое для пенсионера, — говорит женщина. — 500 рублей стоит половина стола (на рынке), если ты продаёшь ягоды. За овощи, к примеру, всего 100. Иногда бывает, что вовсе не окупается день, приходится уходить с остатками.

А самая дорогая ягода — это голубика, которую редко, но можно встретить.

— Я продаю клубнику по 500 рублей за килограмм. Я не ем ягоды, иногда даже в конце дня приходится выбрасывать те, что не купили, — рассказал екатеринбуржец Роман. — Бывает, два стакана продам, а один вечером в мусорку. Ещё продаю голубику, выращиваю её сам и продаю по 1000 рублей за килограмм. Несмотря на высокую стоимость, спрос на неё бывает большой, так как голубику редко кто продаёт.