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СМИ: в кабинете врио главы Минтруда Дагестана идут обыски
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СМИ: в кабинете врио главы Минтруда Дагестана идут обыски 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В настоящее время в рабочем кабинете временно исполняющего обязанности министра труда и социального развития Республики Дагестан Расула Ибрагимова идут обыски. Об этом сообщают СМИ.
Мероприятие проводят сотрудники центрального аппарата ФСБ при поддержке бойцов УФСБ по Республике. Как утверждают источники, по предварительным данным, обыски связаны с расследованием дела, которое связано с финансовыми нарушениями в сумме более 700 миллионов рублей. «ФедералПресс» напоминает, что недавно весь личный состав МВД Дагестана в Кизилюртовском районе поднят по тревоге после вооруженного нападения на наряд ДПС, во время которого были убиты двое сотрудников полиции.
В начале недели премьер-министр России раскритиковал работу чиновников в СКФО.
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