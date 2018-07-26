Биологи КФУ разработали инновационный инсектицид для сельского хозяйства

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 июл — РИА Новости Крым . Ученые Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского создали инновационный ДНК-инсектицид для контроля численности насекомых-вредителей, опасных для сельского и лесного хозяйств, сообщает пресс-служба КФУ.

"Ученые факультета биохимии ТА КФУ под руководством доцента кафедры Владимира Оберемка создали ДНК-инсектицид, который, по данным разработчиков, не вредит окружающей среде. По словам биологов, они уже разработали две формулы инновационных препаратов, которые вызывают смертность непарного шелкопряда до 60-70%", — отмечают в пресс-службе.

Создание безопасных ДНК-инсектицидов, позволяющих бороться с такими опасными насекомыми как непарный шелкопряд и колорадский жук, — задача специальной лаборатории, действующей на кафедре биохимии Таврической академии.

"В основе всех разработок ДНК-инсектицидов лежит использование коротких одноцепочечных фрагментов ДНК. Уникальное свойство этой молекулы заключается в том, что она не накапливается в природе и быстро исчезает. Будущее использование научной разработки — шаг в сторону безопасного земледелия. Под каждое насекомое можно создать свой фрагмент ДНК. Это, конечно, не будет панацей для всех насекомых, но осуществлять контроль некоторых на стадии гусеницы возможно", — привели в пресс-службе слова Оберемка.

Он отметил, что заслуга создания таких инсектицидов для зашиты растений принадлежит коллективу симферопольских ученых. «Нужно делать науку здесь. Моя цель — сделать безопасные препараты, способные приносить пользу», — подчеркнул Оберемок.