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Биологи КФУ разработали инновационный инсектицид для сельского хозяйства
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Биологи КФУ разработали инновационный инсектицид для сельского хозяйства 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Ученые Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского создали инновационный ДНК-инсектицид для контроля численности насекомых-вредителей, опасных для сельского и лесного хозяйств, сообщает пресс-служба КФУ.
"Ученые факультета биохимии ТА КФУ под руководством доцента кафедры Владимира Оберемка создали ДНК-инсектицид, который, по данным разработчиков, не вредит окружающей среде. По словам биологов, они уже разработали две формулы инновационных препаратов, которые вызывают смертность непарного шелкопряда до 60-70%", — отмечают в пресс-службе.
Создание безопасных ДНК-инсектицидов, позволяющих бороться с такими опасными насекомыми как непарный шелкопряд и колорадский жук, — задача специальной лаборатории, действующей на кафедре биохимии Таврической академии.
"В основе всех разработок ДНК-инсектицидов лежит использование коротких одноцепочечных фрагментов ДНК. Уникальное свойство этой молекулы заключается в том, что она не накапливается в природе и быстро исчезает. Будущее использование научной разработки — шаг в сторону безопасного земледелия. Под каждое насекомое можно создать свой фрагмент ДНК. Это, конечно, не будет панацей для всех насекомых, но осуществлять контроль некоторых на стадии гусеницы возможно", — привели в пресс-службе слова Оберемка.
Он отметил, что заслуга создания таких инсектицидов для зашиты растений принадлежит коллективу симферопольских ученых. «Нужно делать науку здесь. Моя цель — сделать безопасные препараты, способные приносить пользу», — подчеркнул Оберемок.
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