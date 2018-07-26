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В Ростове изменится адрес центра обслуживания клиентов «ТНС энерго»
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В Ростове изменится адрес центра обслуживания клиентов «ТНС энерго» 

Деловое сообщество 1 час назад
С 1 августа изменится местоположение Центра обслуживания клиентов Восточного производственного участка компании ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», который находится на проспекте Шолохова, №136. Как отметили в пресс-службе компании, теперь абоненты-физические лица смогут обращаться на ул. 12-я линия, 4, а юридические — на ул. Металлургическую, 102/2, офис 208. Планируется, что это позволит повысить скорость работы отделений и увеличить скорость ответов на запросы граждан.
В компании также напомнили, что вопросы переоформления и закрытия лицевого счета, изменений в лицевой счет о количестве зарегистрированных лиц можно решить дистанционно через сайт ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
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