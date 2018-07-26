Космическая скорость

Нельзя сказать, что раньше в Издревой Интернета не было. Нет, он был, но такой медленный, что жители деревни с трудом могли отправлять письма по электронной почте, да и то при условии, что сообщения не содержат, к примеру, фотографий. А о том, чтобы смотреть онлайн любимое кино, слушать музыку или общаться в социальных сетях, и речи не было. И, к сожалению, таких деревень в нашем регионе не одна и не две.

Первая ласточка

Конечно, власти старались исправить эту ситуацию. Так, например, сегодня в нашей стране действует программа по устранению цифрового неравенства, благодаря которой Интернет приходит в деревни и села с населением менее 500 человек. Но как быть с теми, где живет больше людей? Им ведь тоже хочется жить по-человечески и пользоваться всеми благами, которые дает подключение к Всемирной паутине. Для этого в 2016 году в нашем регионе начала действовать областная программа «500+». Смысл ее понятен из названия: за счет областного бюджета Интернет проводят в населенные пункты, где живет более 500 человек. Программа реализуется по принципу государственно-частного партнерства.

Что особенно важно, Новосибирская область является уникальным регионом Российской Федерации , где областная программа реализуется синхронно с федеральным проектом по устранению цифрового неравенства. За 2016 и 2017 годы в рамках программы «500+» было построено

380 километров

магистральных волоконно-оптических линий связи, широкополосный Интернет пришел в 33 населенных пункта, доступ к нему получили более 6 тысяч человек. А недавно глава региона Андрей Травников распорядился ускорить реализацию этой полезной и нужной программы и обеспечить Интернетом еще 23 населенных пункта в десяти районах области. В первую очередь будут подключать социальные объекты: школы, библиотеки, ФАПы. Всего таких объектов будет более 170.

Издревая стала первой ласточкой. Помимо социальных объектов, иметь широкополосный Интернет захотели также 23 местных жителя. Четверых уже подключили, в течение двух недель доступ к скоростному Интернету получат и остальные. Он станет быстрее в двести раз — для деревни скорость просто космическая.

«Мы теперь онлайн»

Руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов и директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов лично проинспектировали, как работает новое оборудование и как идет подключение. Прежде всего они побывали в местной школе. Директор Издревинской средней школы Маргарита Найданова не может скрыть радости.

— Раньше у нас был Интернет, но он работал с очень низкой скоростью, — рассказывает Маргарита. — Не получалось даже скачать картинки, которые требовались для учебного процесса. Текстовый документ — это, пожалуй, все, на что мы могли рассчитывать. А теперь нам доступны многие полезные ресурсы. Наши школьники получили возможность участвовать в различных образовательных проектах, которых очень много, есть и региональные, и всероссийские, и международные. Дети также смогут проявить себя в онлайн-олимпиадах, да и проще будет готовиться к урокам, имея под рукой всю необходимую информацию. Наши учителя будут принимать участие в различных вебинарах, повышать свою квалификацию. И дети, и учителя смогут пользоваться электронными учебниками, что тоже немаловажно. Словом, перед нами открываются новые возможности.

Директор Издревинской школы с гордостью показывает компьютерный класс: ноутбуки для учеников, рабочее место учителя, лаборантскую. Теперь уроки информатики станут интереснее. Раньше их тоже проводили, конечно, но больше по книжкам. Сегодня в Издревинской школе учится около 80 детей и еще 15 записались в первый класс, так что компьютеры простаивать точно не будут.

Анатолий Дюбанов и Юрий Куприянов посетили также один из домов, который только что подключили, чтобы лично убедиться, что все работает как надо. Хозяйка дома Наталья и ее сын Артём, который осенью пойдет в девятый класс, не нарадуются: Интернет теперь просто «летает»!

— Сегодня невозможно представить себе жизнь без Интернета. Это и государственные и муниципальные услуги, и банковские сервисы, и многое другое, — говорит Наталья. — Я работаю агрономом, и, конечно же, Интернет очень мне пригодится. Раньше приходилось мобильным Интернетом пользоваться, но это не вполне удобно. А сейчас мы на все любимые сайты зашли и в соцсетях пообщались. Сообщения моментально доходят. Так что мы теперь онлайн!

Комментарии

Анатолий Дюбанов, руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области:

— Спрос жителей Новосибирской области на получение качественных электронных услуг очень высок. Именно поэтому наряду с федеральной программой устранения цифрового неравенства с 2016 года в нашем регионе реализуется областная программа «500+». В ее рамках особое внимание по поручению главы региона Андрея Травникова уделяется обеспечению широкополосным доступом в Интернет социальных объектов. В этом году планируется подключение школ, библиотек, фельдшерско-акушерских пунктов и других объектов в 23 населенных пунктах. За счет быстрого продвижения областной программы Новосибирская область имеет хорошую динамику реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» и находится в лидерах по Сибирскому федеральному округу. Также наш регион занимает первое место в стране по числу абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет на сто человек населения. В век цифровой экономики обеспеченность высокоскоростным Интернетом помогает решать и социально-экономические проблемы. Речь идет о создании единого образовательного пространства, коммуникативной среды, расширении возможностей для школьников участвовать в олимпиадах, пользоваться электронными образовательными ресурсами.

Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Мы работаем с правительством Новосибирской области на паритетных условиях. В качестве примера приведу Новосибирский район. В текущем году из 43 АТС, которые здесь есть, мы переводим на оптику последние четыре. Три АТС мы модернизировали по совместному проекту с администрацией области и одну за свой счет. Помимо того что мы строим внутреннюю сеть на территории населенного пункта, мы модернизируем магистральные сети, а также мультисервисные кольца внутри города.

Я хотел бы отметить, что подключение к широкополосному Интернету в рамках программы бесплатное, а абонентская плата практически такая же, как в городе. Населенные пункты делятся по кластерам в зависимости от географии и количества населения. Здесь, в Издревой, абоненты, которых мы подключили, взяли по две услуги: широкополосный доступ 40 мегабит в секунду и IP-TV. Это будет стоить им по 490 рублей в месяц. По контракту у нас в Издревой 23 заявки, но я думаю, что их будет гораздо больше. Если надо будет, мы подключим каждый дом, возможности оборудования это вполне позволяют.

Пётр Селезнев, глава Новолуговского сельсовета:

— Деревня Издревая входит в состав Новолуговского сельсовета. Сегодня в ней проживают 845 человек, летом приезжают дачники, население вырастает до тысячи человек и больше. Интернет у нас был, но слабенький, по медному кабелю, это совсем не то. Но нам повезло попасть в программу «500+», и ситуация изменилась кардинально. Весной нынешнего года к нам обратились проектировщики. Мы вместе всю деревню прошли, посмотрели, где надо прокладывать сети, какие условия. Они составили проектно-сметную документацию и приступили к работе. Частично волоконно-оптический кабель проходит под землей, частично — на опорах.

Конечно, для нас подключение — это событие огромной важности, ведь теперь, когда Интернет пришел в школу, Дом культуры, библиотеку, это совсем другие возможности. Жители деревни тоже очень довольны. Пока что заявки подали 23 человека, но я думаю, что теперь желающих будет гораздо больше. Только сегодня ко мне подошли более десятка человек и сказали, что они тоже хотят подать заявки. Это значит, что у людей появилось доверие к тому, что делает власть, и это главное.