Первая в Чехове пешеходная зона откроется до октября

Проект создания пешеходной зоны на улице Полиграфистов в подмосковном Чехове оценивается в 40 миллионов рублей, его планируют реализовать до октября текущего года, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.

«В 2018 году мы планируем сделать первую на территории городского округа пешеходную зону на улице Полиграфистов, которая будет закрыта для проезда транспорта в дневное время. Проект оценивается в 40 миллионов рублей. Работы планируется закончить до октября текущего года», — сказала Кононова.

Она также отметила, что в следующем году в Чехове начнется строительство велодорожек.

«Проект схемы расположения велодорожек будет выполнен в 2019 году при условии софинансирования из регионального бюджета. Обустройство велодорожек планируется начать в следующем году», — добавила Кононова.

По словам главы городского округа, под велосипедные дорожки будут выделены полосы вдоль проезжей части автомобильных дорог. Также проектируется схема расположения велодорожек на существующих тротуарах и в пешеходных зонах.