Ещё
Первая в Чехове пешеходная зона откроется до октября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первая в Чехове пешеходная зона откроется до октября 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Проект создания пешеходной зоны на улице Полиграфистов в подмосковном Чехове оценивается в 40 миллионов рублей, его планируют реализовать до октября текущего года, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.
«В 2018 году мы планируем сделать первую на территории городского округа пешеходную зону на улице Полиграфистов, которая будет закрыта для проезда транспорта в дневное время. Проект оценивается в 40 миллионов рублей. Работы планируется закончить до октября текущего года», — сказала Кононова.
Она также отметила, что в следующем году в Чехове начнется строительство велодорожек.
«Проект схемы расположения велодорожек будет выполнен в 2019 году при условии софинансирования из регионального бюджета. Обустройство велодорожек планируется начать в следующем году», — добавила Кононова.
По словам главы городского округа, под велосипедные дорожки будут выделены полосы вдоль проезжей части автомобильных дорог. Также проектируется схема расположения велодорожек на существующих тротуарах и в пешеходных зонах.
РИАМО: последние новости
Первые белые и лисички: где пошли грибы в Подмосковье летом 2018 В Щелковском районе обнаружили подпольный цех по производству духов Должников по ипотеке могут освободить от уплаты исполнительского сбора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип392
Российских дачников ждет неприятный сюрприз125
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями12
Оружию «Судного дня» нашли ответ160
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги7
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение