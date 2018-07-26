Бывшего губернатора Курганской области отправили под домашний арест

Следствие утверждает, что Чебыкин, являясь директором департамента, превысил полномочия при выделении правительственных дотаций заводу-банкроту. Речь идет о кредите, выданном грантовым фондом ООО «Уральский топливный союз» в октябре 2016 года.

Во вторник, 24 июля, в кабинете Чебыкина прошли обыски. Он написал заявление об увольнении.