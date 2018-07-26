Стало известно, сколько денег потратят на организацию Дня города в этом году

Основные мероприятия проходят на набережной

На празднование Дня города в Самаре в этом году из городского бюджета выделят 25 миллионов рублей. Об этом в четверг, 26 июля, сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов на заседании профильного комитета городской думы.

— На мероприятия, посвященные Дню города, потратят 25 миллионов рублей. Деньги нашли после перераспределения средств и трансферных поступлений из вышестоящих бюджетов, — рассказал Максим Харитонов.

По его словам, программу мероприятий уже разрабатывают, но ее подробности не разглашают.

Как Самара отметила день города в прошлом году, смотрите в онлайн-трансляции 63.ru.