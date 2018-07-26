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Стало известно, сколько денег потратят на организацию Дня города в этом году
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Стало известно, сколько денег потратят на организацию Дня города в этом году 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Основные мероприятия проходят на набережной
На празднование Дня города в Самаре в этом году из городского бюджета выделят 25 миллионов рублей. Об этом в четверг, 26 июля, сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов на заседании профильного комитета городской думы.
— На мероприятия, посвященные Дню города, потратят 25 миллионов рублей. Деньги нашли после перераспределения средств и трансферных поступлений из вышестоящих бюджетов, — рассказал Максим Харитонов.
По его словам, программу мероприятий уже разрабатывают, но ее подробности не разглашают.
Как Самара отметила день города в прошлом году, смотрите в онлайн-трансляции 63.ru.
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