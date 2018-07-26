В Петербурге подросток упал с 7-метрового скалодрома

Несовершеннолетний посетитель скалодрома «Энергия высоты», сорвался со стены высотой семь метров и чудом остался жив. Как стало известно Пятому каналу, инцидент произошел 25 июля около 21:30 в спортивно-развлекательном комплексе на Софийской улице, дом 14. По данным представителей экстренных служб, 17-летний молодой человек сломал нос, получил черепно-мозговую травму и ушиб мозга. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Как посетитель экстрим-парка мог сорваться и сработала ли страховка — сотрудникам полиции еще предстоит выяснить.

Известно, что центр скалолазания «Энергия высоты» открылся в меньше полугода назад — в марте 2018. Экстрим-парк сразу вышел на лидирующий позиции, попав в число крупнейших скалодромов страны. В нем есть стена для профессиональных скалолазов, высотой 17 метров, а также порядка 70 дорожек с веревками для новичков. На сайте спортивно-развлекательного комплекса говорится, что под одной крышей находятся «более 5000 квадратных метров спорта и экстремальных развлечений».

Подробности происшествия выясняются.