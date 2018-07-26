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Вице-губернатор Петербурга: «Болельщики ЧМ потратили в городе более 20 млрд руб»
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Вице-губернатор Петербурга: «Болельщики ЧМ потратили в городе более 20 млрд руб» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал о доходах города в течение ЧМ-2018.
«Удастся ли окупить потраченные на подготовку средства? Думаю, что здесь уместно говорить не только о прямых доходах от пребывания наших гостей во время проведения турнира, но также и о косвенных доходах, являющихся своеобразным вложением в будущее благодаря создаваемой инфраструктуре и увеличению потока иностранных инвестиций. По предварительным оценкам, объем трат болельщиков, посетивших наш город, составил более 20 млрд рублей. Доходы от туристического потока получили гостиницы, учреждения питания, развлекательные и телекоммуникационные структуры, транспортные и торговые предприятия, спортивные организации, различные субъекты малого и среднего предпринимательства и множество других отраслей.
При этом в рамках подготовки к чемпионату мира произошло увеличение затрат труда и значительный рост рабочих мест не только на период строительства городской инфраструктуры, но и на период ее последующей эксплуатации. Безусловно, пока еще рано говорить о точном экономическом эффекте, выраженном в каких-либо цифрах и бюджетной прибыли конкретно для Санкт-Петербурга. Но уже с уверенностью можно сказать об имиджевом и функциональном наследии города, которое еще многие годы будет служить петербуржцам после проведения соревнований.
Хотел бы также отметить, что участие Санкт-Петербурга в Кубке конфедераций и чемпионате мира по футболу позволило привлечь значительные объемы финансирования, необходимые для реализации всех запланированных подготовительных мероприятий и инфраструктурных проектов, как из средств федерального бюджета, так и внебюджетных источников», — сказал Кириллов в интервью ТАСС.
ЧМ-2018 проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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