Опубликовано видео страшной давки в метро в Мумбаи

Сотни женщин, скопившихся на платформе, пытались залезть в закрывающиеся двери уже тронувшегося с места поезда.

В Сети опубликовано видео крупной давки в метро в финансовом центре Индии — Мумбаи . ЧП произошло на станции «Тане» (Thane) на северо-востоке города.

На кадрах, опубликованных Daily Mail , видно, что на платформе скопились сотни женщин, а когда перегруженный состав тронулся, они стали цепляться за двери и падать друг на друга по эффекту домино.

Точную дату, когда была произведена съемка, издание не уточняет.