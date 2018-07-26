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Опубликовано видео страшной давки в метро в Мумбаи
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Опубликовано видео страшной давки в метро в Мумбаи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сотни женщин, скопившихся на платформе, пытались залезть в закрывающиеся двери уже тронувшегося с места поезда.
В Сети опубликовано видео крупной давки в метро в финансовом центре Индии — Мумбаи. ЧП произошло на станции «Тане» (Thane) на северо-востоке города.
На кадрах, опубликованных Daily Mail, видно, что на платформе скопились сотни женщин, а когда перегруженный состав тронулся, они стали цепляться за двери и падать друг на друга по эффекту домино.
Точную дату, когда была произведена съемка, издание не уточняет.
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