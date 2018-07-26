Житель Омской области лишился наследства из-за езды в пьяном виде

За злостное нарушение правил дорожного движения в отношении жителя Называевского района возбудили уголовное дело, а после взыскали штраф в 200 тысяч рублей. Житель села Покровка Называевского района первый раз был задержан в пьяном виде за рулем в августе 2016 года. Тогда он лишился водительских прав на один год и семь месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но после окончания срока лишения прав, в новогодние праздники 2018 года он снова сел пьяным за руль. Но в этот раз несознательный гражданин, остановленный автоинспекторами , стал фигурантом уголовного дела. Мировой судья назначил сельчанину штраф в размере 200 тыс. руб., а в Называевском районном отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство.

Вызвав должника в отдел, судебный пристав проинформировала его о возможных мерах принудительного взыскания в случае уклонения от исполнения решения суда, в том числе об аресте имущества. Андрей Д. пообещал исполнить свои обязательства в самое ближайшее время, поскольку жить в статусе должника, по его словам, для него не приемлемо, и слово свое сдержал, — сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области

Через день внушительный штраф жителем Называевского района был оплачен. Как оказалось, чтобы погасить его, нерадивому водителю пришлось продать полученную в наследство недвижимость.