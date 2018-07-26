В Новосибирске турникеты в трамваях могут не прижиться 

Нынешней зимой столица Сибири получила из Москвы более десятка списанных, но вполне по техническим параметрам приличных трамваев. Они оказались с сюрпризом — во всех дверях стоят автоматические турникеты. Эта система позволила опробовать пилотный проект по внедрению безналичного расчёта за проезд на нескольких маршрутах и отказаться от услуг кондуктора. Суть его: трамвай подходит к остановке и открывается только передняя дверь. Зайти в вагон пассажиры могут только через неё. На остальных дверях механизм турникетов действует только на выход. Нынешней зимой, когда запустили для тестирования несколько таких вагонов по маршруту №8, было много негативных отзывов пассажиров. Люди жаловались на то, что сразу значительно увеличилось время посадки и высадки пассажиров на остановках и, соответственно, время в пути.
Между тем, в Москве полностью отказались от системы турникетов в пассажирском транспорте. Все трамваи и троллейбусы, оснащённые ими, с маршрутов сняли, чем очень порадовали москвичей, которые также были ими недовольны. Но, несмотря на это, в Новосибирске не так давно прошла информация, что «Горэлектротранспорт» планирует к осени 2021 года ввести систему турникетов на всех трамваях и троллейбусах, которые ходят полупустыми.
Сегодня мэр Новосибирска опроверг это. «Цель — не турникеты, а ввести безналичный расчет за проезд, который удешевляет содержание городского транспорта, — сообщил Анатолий Локоть. — Это был пилотный проект, во время которого мы изучаем все плюсы и минусы нововведения. Бывают и ошибки. Приоритет — удобство пассажиров».