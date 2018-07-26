Ещё
Новосибирский электрик с онемевшей рукой отсудил у врачей 1,5 миллиона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирский электрик с онемевшей рукой отсудил у врачей 1,5 миллиона 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский областной суд решил взыскать 1,5 миллиона рублей у клиники НИИТО в пользу пациента-электромонтёра, у которого онемела рука после операции.
Новосибирский электрик Ришат М. проходил лечение в клинике НИИТО ещё пять лет назад — он ремонтировал крышу, упал с 3-метровой высоты и сломал руку. Как рассказывал НГС сам пострадавший, ему потребовалась операция — за неё и время в стационаре он заплатил около 80 тысяч рублей.
После операции кисть его руки онемела, а пальцы стали кривыми, отмечал электрик, решивший подать иск на клинику в Ленинский районный суд. Он надеялся выиграть более 25 миллионов рублей, но в сентябре прошлого года суд отказал новосибирцу.
«Конечно, меня очень удивило такое экспертное решение и решение суда. Потому что четыре экспертизы в нашу пользу и одна судебная экспертиза, которая совершенно ничем не обоснована. Там было указано, что якобы это индивидуальные особенности пациента.
Хотя по факту мало того, что четыре экспертизы было, плюс ещё дополнительно от десяти врачей различные заключения, в которых везде указано, что это повреждение во время операции», — объяснила корреспонденту НГС адвокат электрика Юлия Казанцева.
Представитель пострадавшего подала апелляцию в Новосибирский областной суд, и 24 июля суд вынес решение в пользу Ришата. В суде корреспонденту НГС подтвердили, что решение районного суда полностью отменили и вынесли новое решение.
Общая сумма, которую выиграл электрик, составила около 1,5 миллиона рублей —
это не только компенсация за моральный вред, но и компенсация денег, потраченных на само лечение в НИИТО, а также на реабилитацию после этой операции. Кроме того, клиника будет ежемесячно выплачивать рабочему около 15 тысяч рублей (30% от его зарплаты), поскольку сам он по специальности трудиться больше не может.
«Сумма морального вреда составила всего 300 тысяч рублей — за тяжкий вред здоровью это, конечно, мало», — добавила адвокат.
В клинике НИИТО корреспонденту НГС кратко сообщили, что с решением областного суда не согласны.
«Данное решение суда мы будем обжаловать», — добавили представители клиники.
Ранее новосибирский суд рассмотрел иск сибиряка, жена которого умерла в Черепановской больнице от ожогов. Вдовец оценил моральный вред в 5 миллионов, но суд решил, что больница выплатит только 700 тысяч.
ngs.ru: последние новости
Пропавшего школьника нашли прохожие рядом с МЖК «Я молила бога, чтобы мы погибли быстро» Водолазы нашли окоченевшее тело в реке под Новосибирском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип393
Российских дачников ждет неприятный сюрприз126
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями14
Оружию «Судного дня» нашли ответ160
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение