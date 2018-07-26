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Полиция Югры снова рассказывает про кражи, грабежи и убийства
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Полиция Югры снова рассказывает про кражи, грабежи и убийства 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Пресс-службы УМВД по ХМАО и югорской ГИБДД вернулись к привычному формату работу с сегодняшнего дня.
Напомним, а неделю до начала чемпионата мира по футболу региональные управления МВД перестали публиковать на своих сайтах новости о раскрытии преступлений и задержании подозреваемых. По информации источников сразу нескольких изданий, ведомствам дали указание не публиковать «негативные» новости. Ведомства даже перестали публиковать ежедневные сводки о состоянии преступности в регионах. Сайт УМВД сосредоточился на публикации материалов о профилактики правонарушений.
Ряд федеральных СМИ даже сослался на телеграмму. которую руководство полиции разослало во все управления. «В период с 5 июня по 25 июля 2018 года приостановить размещение в средствах массовой информации сведений о результатах оперативно-разыскных и предупредительно-профилактических мероприятий».
На сайте ГИБДД Югры также с сегодняшнего дня начала выходить сводка о ДТП. Ранее местным СМИ приходилось публиковать информацию, опираясь на свидетелей преступлений в соцсетях.
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