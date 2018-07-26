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30 тыс. подъездов отремонтируют в Подмосковье в 2018 году
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30 тыс. подъездов отремонтируют в Подмосковье в 2018 году 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В домах Подмосковья в 2018 году отремонтируют 30 тысяч подъездов, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Всего в области в этом году мы должны отремонтировать 30 тысяч подъездов. Эта программа продолжается, каждый дом, каждый подъезд должна затронуть эта программа», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье в скором времени не останется подъездов в плохом состоянии.
В Подмосковье уже несколько лет реализуется масштабная губернаторская программа «Мой подъезд» — это государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов. Данную программу реализует министерство жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с муниципальными образованиями. Основная задача — в максимально сжатые сроки привести в порядок и облагородить каждый подъезд Подмосковья.
Участие в программе «Мой подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое дает возможность жителям самостоятельно выбирать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов и перил, но и определять предельную стоимость проведения работ при составлении сметы.
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