«Шум не дает спокойно жить»: жители Сортировки поругались с военными из-за громкого генератора

Жильцы многоэтажек на улице Пехотинцев не могут нормально спать из-за сильного шума, который раздается с территории местной воинской части. Как рассказала одна из горожанок, нормальный сон они потеряли из-за мощного генератора, который ночами периодически работает возле столовой. По словам людей, такое происходит ежемесячно. При этом жилой дом находится всего в 50 метрах от грохочущей техники.

— Почему-то у военных проблемы с электроэнергией — отмечу, не первый раз, — рассказала Диана, — ребята не теряются и пригоняют военно-полевые кухни и супершумный дизель-генератор, который работает примерно с 06:00 до 23:00, а то и всю ночь. Шум от этого генератора не даёт спокойно жить, особенно когда на улице лето и все окна открыты, а ароматы выхлопов от дизтоплива витают повсюду. Раньше военные как-то в пару-тройку дней справлялись с проблемой отсутствия электроэнергии. Сейчас же нам дали понять, что так будет до 1 августа. Я понимаю, что складываются разные ситуации, но они находятся не в глухом лесу!

Диана также добавила, что с этой проблемой жители дома обращались в полицию и к самим военным. Но в части им вежливо сказали, что необходимо кормить личный состав.

В ЦВО подтвердили, что в воинской части действительно есть проблемы с электроэнергией. Но не настолько серьезны, как описывают местные жители.

— Действительно, сегодня ночью произошли два порыва электрического кабеля. Это произошло за территорией воинской части, — рассказали в пресс-службе ЦВО. — Командование части с нашей стороны вызвало сотрудников «Оборонэнерго», которые оперативно нашли один порыв, второй — ищут. Ориентировочно неисправность устранят следующей ночью. Поэтому периодически для функционирования столовой и работы холодильников вынуждены включать генератор.

Военные призвали местных жителей потерпеть временные неудобства.