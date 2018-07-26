Ещё
«Шум не дает спокойно жить»: жители Сортировки поругались с военными из-за громкого генератора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Шум не дает спокойно жить»: жители Сортировки поругались с военными из-за громкого генератора 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Жильцы многоэтажек на улице Пехотинцев не могут нормально спать из-за сильного шума, который раздается с территории местной воинской части. Как рассказала одна из горожанок, нормальный сон они потеряли из-за мощного генератора, который ночами периодически работает возле столовой. По словам людей, такое происходит ежемесячно. При этом жилой дом находится всего в 50 метрах от грохочущей техники.
— Почему-то у военных проблемы с электроэнергией — отмечу, не первый раз, — рассказала Диана, — ребята не теряются и пригоняют военно-полевые кухни и супершумный дизель-генератор, который работает примерно с 06:00 до 23:00, а то и всю ночь. Шум от этого генератора не даёт спокойно жить, особенно когда на улице лето и все окна открыты, а ароматы выхлопов от дизтоплива витают повсюду. Раньше военные как-то в пару-тройку дней справлялись с проблемой отсутствия электроэнергии. Сейчас же нам дали понять, что так будет до 1 августа. Я понимаю, что складываются разные ситуации, но они находятся не в глухом лесу!
Диана также добавила, что с этой проблемой жители дома обращались в полицию и к самим военным. Но в части им вежливо сказали, что необходимо кормить личный состав.
В ЦВО подтвердили, что в воинской части действительно есть проблемы с электроэнергией. Но не настолько серьезны, как описывают местные жители.
— Действительно, сегодня ночью произошли два порыва электрического кабеля. Это произошло за территорией воинской части, — рассказали в пресс-службе ЦВО. — Командование части с нашей стороны вызвало сотрудников «Оборонэнерго», которые оперативно нашли один порыв, второй — ищут. Ориентировочно неисправность устранят следующей ночью. Поэтому периодически для функционирования столовой и работы холодильников вынуждены включать генератор.
Военные призвали местных жителей потерпеть временные неудобства.
e1.ru: последние новости
У кого больше? Екатеринбуржцы посчитали, сколько стоит собрать в школу первоклассника В Екатеринбурге суд вынес смертный приговор партии контрафактных Барби Риелтор развела екатеринбуржцев на 40 миллионов, пообещав купить квартиры по дешёвке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип393
Российских дачников ждет неприятный сюрприз126
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями14
Оружию «Судного дня» нашли ответ160
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение