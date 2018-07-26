Ещё
Стартовал главный конкурс для лучших компаний-заказчиков России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стартовал главный конкурс для лучших компаний-заказчиков России 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Конкурс проводится уже седьмой раз подряд. В нем могут участвовать федеральные и региональные компании из любой отрасли. Победителей определит общественный совет премии, состоящий из 50 признанных экспертов рынка и директоров по закупкам крупнейших компаний России.
«С каждым годом закупки все больше расширяют границы. Они по праву превратились в одну из стратегических функций бизнеса, которая связана с современными технологиями и методами управления. Ведущие компании уже обсуждают внедрение блокчейна и искусственного интеллекта в закупочную деятельность. Поэтому мы решили не отставать от тенденций рынка и ввели пять новых номинаций для компаний-заказчиков», — отметил Александр Бойко, председатель общественного совета премии и совета директоров B2B-Center.
В этом году участники могут претендовать на победу в 8 номинациях:
* Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности;
* Экономическая эффективность закупочных операций;
* Лучшая система работы с поставщиками;
* Лидер диджитализации закупочных процессов;
* Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса;
* Лучший проект модернизации бизнес-процессов в закупках;
* Лидер импортозамещения;
* Развитие потенциала команды.
Традиционно эксперты проголосуют и за кандидатуры журналистов, которые вносят достойный вклад в развитие отрасли и освещают развитие российских закупок на страницах федеральной и региональной прессы. Заявку на премию можно подать до 18 сентября на сайте http://www.premia-zakupki.ru.
Торжественная церемония награждения победителей пройдет 25 октября.
РЖД-Партнер: последние новости
Эксперты: железнодорожный мост в Крым поможет туристам, но не грузам Через 13 лет скорость пассажирских поездов в РФ вырастет до 65 км/ч «РЖД Логистика» организовала ускоренную доставку груза из Пекина в Москву в грузобагажном вагоне пассажирского поезда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип392
Российских дачников ждет неприятный сюрприз125
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями12
Оружию «Судного дня» нашли ответ160
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги7
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение