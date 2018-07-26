Стартовал главный конкурс для лучших компаний-заказчиков России

Конкурс проводится уже седьмой раз подряд. В нем могут участвовать федеральные и региональные компании из любой отрасли. Победителей определит общественный совет премии, состоящий из 50 признанных экспертов рынка и директоров по закупкам крупнейших компаний России

«С каждым годом закупки все больше расширяют границы. Они по праву превратились в одну из стратегических функций бизнеса, которая связана с современными технологиями и методами управления. Ведущие компании уже обсуждают внедрение блокчейна и искусственного интеллекта в закупочную деятельность. Поэтому мы решили не отставать от тенденций рынка и ввели пять новых номинаций для компаний-заказчиков», — отметил Александр Бойко , председатель общественного совета премии и совета директоров B2B-Center

В этом году участники могут претендовать на победу в 8 номинациях:

* Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности;

* Экономическая эффективность закупочных операций;

* Лучшая система работы с поставщиками;

* Лидер диджитализации закупочных процессов;

* Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса;

* Лучший проект модернизации бизнес-процессов в закупках;

* Лидер импортозамещения;

* Развитие потенциала команды.

Традиционно эксперты проголосуют и за кандидатуры журналистов, которые вносят достойный вклад в развитие отрасли и освещают развитие российских закупок на страницах федеральной и региональной прессы. Заявку на премию можно подать до 18 сентября на сайте http://www.premia-zakupki.ru.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 25 октября.