Жителя Удмуртии накажут за оскорбление в соцсети судебного пристава

Сарапул. Удмуртия . В Сарапуле возбудили уголовное дело за оскорбление сотрудника Управления ФССП России по Удмуртской Республике. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Оскорбляющая информация была размещена с территории Сарапула. Писавший нецензурно выразился о работе судебного пристава. Личность автора поста во «Вконтакте» не установлена.

По факту оскорбления представителя власти ему грозит штраф до 40 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.