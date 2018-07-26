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Долги в бюджете: УМИЗ начал «трясти» арендаторов
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Долги в бюджете: УМИЗ начал «трясти» арендаторов 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Управлению муниципального имущества и землепользования Орла поставили задачу до конца этого года взыскать задолженность за аренду земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в казне администрации города. Сумма долга составляет порядка 60 млн рублей.
По информации пресс-службы мэрии со ссылкой на заместителя начальника УМИЗ по недвижимости Маргариту Савельеву, 13 июля сотрудники УМИЗ вместе с судебными приставами провели девять рейдов по крупным должникам. По их результатам проверок у некоторых юрлиц были арестованы счета и автомобили и наложен запрет на ведение деятельности. Кроме того, им все были вынесены предписания и предупреждения об уголовной ответственности.
Глава города Александр Муромский отметил, что такая работа будет идти еженедельно до конца года. — Перед УМИЗ поставлена серьезная задача — взыскать задолженности за аренду земельных участков и объектов недвижимости в объеме 60 млн рублей. Это сложно, но если вести работу системно, делать упор на крупных должников, результат будет удовлетворительным, — приводит слова Муромского пресс-служба.
Сити-менеджер напомнил, что давал поручение начальнику УМИ Максиму Лобову, подготовить отчёт об использовании объектов, которые находятся в муниципальной собственности: «Все 593 объекта должны быть четко разложены на три составляющие: объекты безвозмездного пользования, объекты, которые в аренде, и объекты, которые не вовлечены в оборот. Проанализируйте, почему они не вовлечены, и что можно сделать для увеличения их коммерческой привлекательности. Может, объект нужно перевести из нежилого в коммерческое, сделать отдельную входную группу».
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