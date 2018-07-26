Клиент Booking.com подозревает сервис в утечке данных банковской карты

Один из клиентов популярнейшей системы интернет-бронирования отелей Booking.com сообщил, что данные его банковской карты попали в руки третьих лиц после использования ресурса. Представители сервиса приняли решение провести внутреннее расследование, чтобы докопаться до истины.

Вся история началась с того, что пользователь по прибытии в Малайзию обнаружил в отеле бумагу, на которой были записаны все данные его карты, включая CVV-код.

Естественно, клиент был крайне удивлен, когда обслуживающему персоналу даже не потребовалось спрашивать его PIN-код для снятия средств с карты.

В итоге пострадавший оперативно заблокировал свою карту, чтобы избежать дальнейших несанкционированных списаний средств, после чего поделился своими опасениями в блоге.

Представители Booking.com, со своей стороны, заверили, что крайне бережно относятся к чувствительной информации своих клиентов, не допуская ее попадания в руки посторонних людей. Все конфиденциальные данные передаются с максимальными мерами безопасности, среди которых используется и двухфакторная аутентификация.

Также сервис отметил, что часть ответственности лежит и на отелях, которые могут в силу своей порядочности (или ее отсутствия) обращаться с данными клиентов по своему усмотрению.

Подозрения Booking.com пали на недобросовестные действия партнеров, из-за чего и было инициировано тщательное расследование.