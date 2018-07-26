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Клиент Booking.com подозревает сервис в утечке данных банковской карты
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Клиент Booking.com подозревает сервис в утечке данных банковской карты 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Один из клиентов популярнейшей системы интернет-бронирования отелей Booking.com сообщил, что данные его банковской карты попали в руки третьих лиц после использования ресурса. Представители сервиса приняли решение провести внутреннее расследование, чтобы докопаться до истины.
Вся история началась с того, что пользователь по прибытии в Малайзию обнаружил в отеле бумагу, на которой были записаны все данные его карты, включая CVV-код.
Естественно, клиент был крайне удивлен, когда обслуживающему персоналу даже не потребовалось спрашивать его PIN-код для снятия средств с карты.
В итоге пострадавший оперативно заблокировал свою карту, чтобы избежать дальнейших несанкционированных списаний средств, после чего поделился своими опасениями в блоге.
Представители Booking.com, со своей стороны, заверили, что крайне бережно относятся к чувствительной информации своих клиентов, не допуская ее попадания в руки посторонних людей. Все конфиденциальные данные передаются с максимальными мерами безопасности, среди которых используется и двухфакторная аутентификация.
Также сервис отметил, что часть ответственности лежит и на отелях, которые могут в силу своей порядочности (или ее отсутствия) обращаться с данными клиентов по своему усмотрению.
Подозрения Booking.com пали на недобросовестные действия партнеров, из-за чего и было инициировано тщательное расследование.
А в мае Ростуризм планировал рассмотреть возможность блокировки Booking.com на территории России. Соответствующее поручение было выдано Министерством культуры РФ.
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