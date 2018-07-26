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На Лухмановской, 29 появится живая изгородь
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На Лухмановской, 29 появится живая изгородь 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» проводит работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по двум адресам.
А именно, облагораживаются территории на улице Лухмановская, дом 27 и дом 29. Эти адреса выбраны жителями района путем голосования на портале «Активный гражданин».
На данное время здесь ремонтируют асфальтобетонное покрытие, полиуретановое покрытие детской площадки, производят замену старых малых архитектурных форм и устанавливают новые. Кроме этого, ведется замена плиточного покрытия и садового бортового камня. Также будут ограждены спортивная и детская площадки. А на Лухмановской, 29 запланировано устройство живой изгороди. Все работы ориентировочно завершат в конце августа.
Напомним, что очередной этап благоустройства дворов начался этой весной.
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