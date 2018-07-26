В Нижегородской области построят комплекс по выращиванию роз за 1,57 млрд рублей

Компания АКМ намерена построить в Нижегородской области тепличный комплекс замкнутого цикла площадью 6 гектаров для выращивания роз, пишет Newsnn.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что строительство комплекса станет одним из отличных примеров импортозамещения.

«Его реализация станет одним из отличных примеров импортозамещения. Отсутствие таможенных и транспортных барьеров позволяет вывести на рынок более свежую продукцию», — отметил Никитин.

Объем инвестиций в проект, начало реализации которого запланировано на этот год, составит 1,57 млрд руб., он позволит создать около 70 новых рабочих мест.