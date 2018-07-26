В Нижегородской области может появиться комплекс для выращивания роз

Компания «АКМ» планирует разместить в Нижегородской области модульный тепличный комплекс замкнутого цикла по выращиванию роз, сообщает пресс-служба правительства региона.

Инвестиционный проект сопровождает Корпорация развития Нижегородской области. Для реализации проекта рассматривается несколько инвестиционных площадок. Старт проекта запланирован на 2018 год, общий объем инвестиций составит 1,57 млрд рублей, будет создано около 70 рабочих мест.

«Реализация проекта станет одним из отличных примеров импортозамещения, — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин . — Отсутствие таможенных и транспортных барьеров позволяет вывести на рынок более свежую продукцию».

По словам учредителя компании «АКМ» Сергея Мосунова, тепличный комплекс будет оснащен современным климатическим оборудованием. Продукцию планируется реализовывать по всей России . Задействование сетевого ритейла позволит организовать стабильный сбыт цветов (около 35%) на местном рынке, что составляет 4100—4200 тысяч штук в год.

Сообщается, что налоговые поступления при реализации проекта составят около 29 млн рублей ежегодно.