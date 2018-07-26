Тепличный комплекс по выращиванию роз появится в Нижегородской области

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе губернатора и правительства региона, соответствующий инвестиционный проект компании «АКМ», оцениваемый в 1,57 млрд рублей, сопровождается Корпорацией развития Нижегородской области

В настоящее время рассматриваются несколько инвестиционных площадок для реализации проекта. В рамках проекта, старт которого намечен на 2018 год, создадут около 70 новых высокотехнологичных рабочих мест, а ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят порядка 29 млн рублей.

Учредитель компании «АКМ» Сергей Мосунов обратил внимание, что тепличный комплекс оснастят современным оборудованием, которое позволит обеспечивать благоприятные климатические условия.

«Благодаря этому качество цветочной продукции будет оставаться неизменным в течение всего времени производственного цикла», — рассказал Сергей Мосунов.