Николаю Караченцову не помогло лечение в Израиле

В прошлом году Николаю Караченцову диагностировали рак легкого. Долгие месяцы он лечился в одной из столичных больниц, а затем вместе с супругой Людмилой Поргиной улетел в Израиль , где иностранные медики также назначили курс лечения. Ранее родные артиста рассказывали СМИ, что терапия в Израиле дала свои плоды: опухоль Николая уменьшилась в несколько раз.

Несколько месяцев назад артист вернулся на родину и все это время жил с супругой на даче. Еще недавно Людмила рассказала поклонникам, что Караченцов чувствует себя гораздо лучше. Теперь же стало известно, что лечение в Израиле не помогло.

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Николай Караченцов впервые за долгое время появился на публикеИзвестный актер вместе с супругой появился в студии ток-шоу «Пусть говорят». Поргина сообщила журналистам, то российские врачи осмотрели ее супруга и пришли к выводу, что израильские медики не смогли добиться желаемых результатов в борьбе с онкологией. Теперь Николая ждет еще один курс химиотерапии.