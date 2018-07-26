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Николаю Караченцову не помогло лечение в Израиле
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Николаю Караченцову не помогло лечение в Израиле 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В прошлом году Николаю Караченцову диагностировали рак легкого. Долгие месяцы он лечился в одной из столичных больниц, а затем вместе с супругой Людмилой Поргиной улетел в Израиль, где иностранные медики также назначили курс лечения. Ранее родные артиста рассказывали СМИ, что терапия в Израиле дала свои плоды: опухоль Николая уменьшилась в несколько раз.
Несколько месяцев назад артист вернулся на родину и все это время жил с супругой на даче. Еще недавно Людмила рассказала поклонникам, что Караченцов чувствует себя гораздо лучше. Теперь же стало известно, что лечение в Израиле не помогло.
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Николай Караченцов впервые за долгое время появился на публикеИзвестный актер вместе с супругой появился в студии ток-шоу «Пусть говорят». Поргина сообщила журналистам, то российские врачи осмотрели ее супруга и пришли к выводу, что израильские медики не смогли добиться желаемых результатов в борьбе с онкологией. Теперь Николая ждет еще один курс химиотерапии.
«В начале года нам удалось уменьшить опухоль с 10 до 3 сантиметров. А чтобы полностью убить заразу, нам посоветовали поехать в Тель-Авив. Мы прошли там курс лучевой терапии в надежде «засушить» злокачественное образование, затем вернулись в Москву, немного подождали, и вот сегодня побывали в онкоцентре, где нам вынесли неутешительный вердикт — лучевая терапия не помогла, нужно продолжать делать химию, чтобы не пошли метастазы. Прошли первую процедуру. После чего поехали гулять», — рассказала «СтарХиту» Людмила Поргина. Несмотря на болезнь, Караченцов старается вести активный образ жизни и в последнее время даже начал выходить в свет вместе с женой.
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