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В Башкирии с начала года 16 руководителей и 31 глава сельского поселения уличены в коррупции
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В Башкирии с начала года 16 руководителей и 31 глава сельского поселения уличены в коррупции 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Башкирии уличены в коррупции 16 руководителей и должностных лиц администраций Уфы, Нефтекамска, Баймакского, Дюртюлинского, Иглинского, Гафурийского, Хайбуллинского районов, а также 31 глава сельского поселения. Об этом сообщает МВД по РБ.
В Министерстве подвели итоги работы за первое полугодие 2018 года. Приоритетной задачей является противодействие преступности в экономике и борьба с коррупцией.
— Достигнута положительная динамика в пресечении преступлений против государственной власти, улучшены результаты по выявлению коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, в том числе фактов взяточничества. Первостепенное внимание уделялось противодействию коррупции. Сотрудниками полиции пресечено около 500 преступлений коррупционной направленности, в том числе почти 200 фактов взяточничества, — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
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