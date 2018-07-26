Оперативники задержали в Волгоградской области подозреваемых в незаконном обороте немаркированного алкоголя

г. Михайловка на территории продовольственной базы оперативники пресекли факт реализации партии немаркированной и маркированной поддельными акцизными марками алкогольной продукции в количестве 4340 бутылок с этикетками известных марок водки и коньяка. Задержаны шестеро жителей Ростовской области

По данным оперативников, подозреваемые на территории заброшенной птицефабрики смешивали родниковую воду с медицинским спиртом, тем самым получая аналог водки, и добавляли красители при изготовлении коньяка. Готовая продукция поставлялась в соседние регионы для реализации.

В результате проведения обысков на территории подпольного цеха полицейские обнаружили и изъяли более 4,5 тыс. бутылок алкогольной продукции различных наименований, картонные коробки, акцизные марки, этикетки, фурнитуру и стеклотару, оборудование для закрутки, емкости, насосы и шланги, два транспортных грузовых средства.

В общей сложности объем изъятого составил около 9 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции. Вся изъятая продукция находится на экспертизе в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Волгоградской области. Специалистам предстоит установить подлинность акцизных марок и соответствие спиртосодержащей жидкости требованиям межгосударственных стандартов.

Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», ч. 1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Все шестеро подозреваемых в производстве и сбыте алкогольной продукции сознались в содеянном.