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Оперативники задержали в Волгоградской области подозреваемых в незаконном обороте немаркированного алкоголя
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Оперативники задержали в Волгоградской области подозреваемых в незаконном обороте немаркированного алкоголя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали подозреваемых в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции.
В г. Михайловка на территории продовольственной базы оперативники пресекли факт реализации партии немаркированной и маркированной поддельными акцизными марками алкогольной продукции в количестве 4340 бутылок с этикетками известных марок водки и коньяка. Задержаны шестеро жителей Ростовской области.
По данным оперативников, подозреваемые на территории заброшенной птицефабрики смешивали родниковую воду с медицинским спиртом, тем самым получая аналог водки, и добавляли красители при изготовлении коньяка. Готовая продукция поставлялась в соседние регионы для реализации.
В результате проведения обысков на территории подпольного цеха полицейские обнаружили и изъяли более 4,5 тыс. бутылок алкогольной продукции различных наименований, картонные коробки, акцизные марки, этикетки, фурнитуру и стеклотару, оборудование для закрутки, емкости, насосы и шланги, два транспортных грузовых средства.
В общей сложности объем изъятого составил около 9 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции. Вся изъятая продукция находится на экспертизе в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Волгоградской области. Специалистам предстоит установить подлинность акцизных марок и соответствие спиртосодержащей жидкости требованиям межгосударственных стандартов.
Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», ч. 1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Все шестеро подозреваемых в производстве и сбыте алкогольной продукции сознались в содеянном.
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