На Михайловском ГОКе подвели итоги работы «Фабрики идей» за полугодие

Полученный за этот период экономический эффект от реализованных предложений сотрудников составил 57,8 млн рублей, в том числе 18,3 млн рублей — по заявкам уже этого года.

Проект «Фабрика идей», реализуемый на предприятиях компании «Металлоинвест» с середины прошлого года, нацелен на поиск эффективных идей по улучшениям на производстве. На рассмотрение принимаются технические предложения, как с существенным, так и с небольшим ожидаемым эффектом, а также идеи организационных улучшений.

В этом году Технический совет МГОКа одобрил 545 новых идей, которые реализуются и уже показывают результат. Так, специалисты механоремонтного цеха (МРЦ) предложили эффективный способ продлить срок эксплуатации роликов обжиговых тележек, используемых для обжига железорудных окатышей. Суть идеи в том, чтобы восстанавливать вышедшие из строя ролики методом наплавки вместо того, чтобы изготавливать новые. «Затраты на восстановление ориентировочно составят 50-60% от суммы, которая потребовалась бы на изготовление нового оборудования, — рассказал один из авторов идеи, начальник МРЦ Юрий Сергиенко . — Кроме того, внедрение данного предложения позволяет повысить эффективность использования мощностей по литью, а также загрузку токарных станков».