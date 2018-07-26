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На Михайловском ГОКе подвели итоги работы «Фабрики идей» за полугодие
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На Михайловском ГОКе подвели итоги работы «Фабрики идей» за полугодие 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Полученный за этот период экономический эффект от реализованных предложений сотрудников составил 57,8 млн рублей, в том числе 18,3 млн рублей — по заявкам уже этого года.
Проект «Фабрика идей», реализуемый на предприятиях компании «Металлоинвест» с середины прошлого года, нацелен на поиск эффективных идей по улучшениям на производстве. На рассмотрение принимаются технические предложения, как с существенным, так и с небольшим ожидаемым эффектом, а также идеи организационных улучшений.
В этом году Технический совет МГОКа одобрил 545 новых идей, которые реализуются и уже показывают результат. Так, специалисты механоремонтного цеха (МРЦ) предложили эффективный способ продлить срок эксплуатации роликов обжиговых тележек, используемых для обжига железорудных окатышей. Суть идеи в том, чтобы восстанавливать вышедшие из строя ролики методом наплавки вместо того, чтобы изготавливать новые. «Затраты на восстановление ориентировочно составят 50-60% от суммы, которая потребовалась бы на изготовление нового оборудования, — рассказал один из авторов идеи, начальник МРЦ Юрий Сергиенко. — Кроме того, внедрение данного предложения позволяет повысить эффективность использования мощностей по литью, а также загрузку токарных станков».
«Фабрика идей поднимает на новый уровень нашу поддержку рационализаторства сотрудников, — отметил управляющий директор МГОКа Сергей Кретов. — У Фабрики идей очень важная задача: создать в коллективах предприятий Компании активную среду, в которой хочется по максимуму выкладываться, проявлять свои профессиональные возможности, расти, и воспринимать свой участок работы, как что-то лично важное. А для комбинатов это замечательная возможность получить свежие идеи по улучшению процессов и повышению эффективности производства».
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