На ремонт музея в Таганроге направят 75 млн руб

На ремонт историко-краеведческого музея в Таганроге на улиц Фрунзе направят 75 млн руб. Как следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок, средства на эти цели были выделены из федерального бюджета.

В конкурсной документации указано, что победителю торгов предстоит в рамках контракта отреставрировать крышу, окна и двери здания. Также он должен будет отремонтировать штукатурную отделку, систему электрообеспечения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Все работы должны быть сделаны в срок до 16 ноября.