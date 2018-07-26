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На ремонт музея в Таганроге направят 75 млн руб
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На ремонт музея в Таганроге направят 75 млн руб 

Деловое сообщество 1 час назад
На ремонт историко-краеведческого музея в Таганроге на улиц Фрунзе направят 75 млн руб. Как следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок, средства на эти цели были выделены из федерального бюджета.
В конкурсной документации указано, что победителю торгов предстоит в рамках контракта отреставрировать крышу, окна и двери здания. Также он должен будет отремонтировать штукатурную отделку, систему электрообеспечения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Все работы должны быть сделаны в срок до 16 ноября.
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