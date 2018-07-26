Глава МИД Эквадора призвал решить ситуацию с Ассанжем

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил о необходимости решить ситуацию с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который скрывается от британских властей в эквадорском посольстве в Лондоне, добавив, что «он не может вечно находиться в убежище».

"Относительно этой темы Эквадор занимает четкую позицию. Это тема, которую необходимо обсуждать в рамках международного права с тремя сторонами: правительством Великобритании , правительством Эквадора и адвокатами Ассанжа. Вопрос о предоставлении убежища, который был согласован в свое время, необходимо решить, так как он не может находиться в вечном убежище. Однако сложно предсказать, сколько времени потребуется для принятия такого решения", — заявил Валенсия в интервью газете ABC на вопрос о возможности отказа основателю портала WikiLeaks в дальнейшем убежище со стороны Кито.

Глава МИД Эквадора подчеркнул, что убежище было предоставлено Ассанжу на основании соглашений, по которым находящийся в убежище не может делать высказываний о политическом порядке и те, которые могут подвергнуть риску отношения между Эквадором и другими странами.

В конце марта этого года правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира.