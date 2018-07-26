Глава МИД Эквадора: Ассанж не может вечно находиться в убежище

"Это тема, которая должна обсуждаться в рамках международного права тремя сторонами: британским правительством, эквадорским и адвокатами Ассанжа", — отметил министр. По его словам, «запрос на предоставление убежища, который был согласован в свое время, должен найти развязку, потому что нельзя находиться в вечном убежище». «Но сложно предсказать, сколько времени займет поиск решения», — добавил Валенсия.

Глава ведомства также не считает цензурой тот факт, что Кито просил основателя WikiLeaks не делать политических заявлений, находясь в посольстве страны в Лондоне. " Эквадор предоставил убежище Ассанжу на основе соглашений, чтобы быть защищенным нашей страной в дипломатической штаб-квартире", — объяснил Валенсия. По его словам, это означает, что Ассанж не должен подвергать риску отношения Эквадора с другими странами.

Ранее газета The Independent сообщила, что президент южноамериканской страны Ленин Морено, находившийся с визитом в Великобритании , провел с официальными представителями королевства переговоры об условиях передачи Ассанжа британской полиции.

В 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию , где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США , где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента . Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.

Морено, вступивший в должность президента Эквадора в мае 2017 года, не раз высказывал мнение, что основатель WikiLeaks не должен делать политических заявлений, находясь в посольстве южноамериканской страны в Лондоне. В марте этого года власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks средств коммуникации — доступа в интернет и телефонной связи. Этот шаг в Кито объяснили тем, что Ассанж продолжал выступать с политическими заявлениями.