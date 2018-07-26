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Марикультуре снесли барьеры
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Марикультуре снесли барьеры 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
После 10 лет застоя марикультурный бизнес на Дальнем Востоке впервые получил практически идеальные условия для вхождения на рынок. Благодаря электронной форем аукционов.
На прошлой неделе в Приморье состоялся первый электронный аукцион на право пользования рыбоводным участком. За участок в 70 гектаров в Зарубино Хасанского района ИП Челновая Анастасия Андреевна из Амурской области выложила 15,1 млн руб. при начальной цене в 657,7 тыс. руб.
В этом году в Приморье планируют продать еще 45 рыбоводных участков. Аукционы по ним пройдут с 3 августа по 13 сентября. Кроме того, на Восточном экономическом форуме с 11 по 13 сентября на полную мощность будет работать электронная площадка. Здесь планируется разыграть 14 лотов. Всего на торги выставлено 9 тыс. гектаров под аквакультуру. Их суммарная начальная стоимость — 88,8 млн руб., что учитывает внесенные Минсельхозом России изменения в порядок расчета начальной цены предмета аукциона. Средняя начальная цена участка составляет 1,9 млн руб., средняя площадь — около 200 га.
Почти несколько лет Фонд развития Дальнего Востока по поручению полпреда в ДФО Юрия Трутнева разрабатывал систему доступа к водным акваториям, которые являются главным активом морских фермеров, и на прошлой неделе этот сервис заработал. Участники рынка его уже оценили не просто как инновационный. По мнению крупных игроков, новый сервис как локомотив уже снес все бюрократические барьеры, а по критериям доступности и прозрачности аналогов сервису в других отраслях просто нет.
Как было раньше?
Яркий пример, когда на одном из аукционов участок в Хасанском районе дошел с 1 млн руб. до 17 млн За воду боролась Зарубинская База флота, и не известная в этом бизнесе компания, не имеющая ранее ни одного участка. Победитель фактически поднял цену в десятки раз. Только для того, чтобы не пустить к своим участкам фирмы, которые в теории могли поживиться урожаем с их огородов. Таких примеров аукционных баталий множество. Но большинство победителей в дальнейшем отказывались от участков, а претенденты, которые могли заплатить за них деньги, в итоге так и остались без доступа к воде.
Проблема была настолько острой, что отрасль, которой пророчили инвестиционный бум, практически замерла. «В среднем формирование границ участков занимало несколько лет у потенциального инвестора, — рассказывает член двух рабочих групп по формированию участков президент АРПП Георгий Мартынов. — Если бизнес хотел получить акваторию, то вначале он формировал приблизительные границы. Затем собирались рабочая группа, если участок примыкал к земле, это была группа администрации Приморского края, если не примыкал, то группа Росрыболовства. Вето могли наложить и военные, и муниципальные и региональные власти, которые часто находили некие памятники природы. Вдобавок нужно было получить рекомендации ТИНРО-Центра. Если это круг удавалось пройти, участок вновь выносился на комиссию, общественное обсуждение и только потом на аукцион. Часто бывало, что инвестор, который работал над формированием участка, аукцион проигрывал либо его заявка отклонялась. Это привело к тому, что многие группы бизнеса исключили марикультуру из своих интересов».
Сколько потенциальных инвесторов ушли в другие отрасли, уже точно никто не определит. Плюс не совсем честная конкуренция не давало марикультурному бизнесу развернуться и показать рост производства товарной продукции. Начиная с 2014 г. почти каждые торги по рыбоводным участкам заканчивались судебными разбирательствами. Арбитражный суд Приморского края имел до 30 дел в производстве по расторжению ранее заключенных договоров, при этом потенциальным инвесторам даже трудно было понять, кто с кем судиться и на чьей стороне будет закон.
Что теперь?
Правительство было вынужденно внести новые правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком.
«Проведение аукционов в электронной форме позволит исключить ряд негативных факторов (сговоры участников, уклонения от заключения договора), характерных для очных торгов и конкурсов, — рассказывает заместитель председателя Союза Дальневосточных предприятий марикультуры Роман Витязев. — Главное преимущество электронных торгов в том, что участок не пропадет. То есть, если какая компания задерет цену и уклонится от заключения договора, то она потеряет залоговые деньги, а победителем будет признана заявка участника, который был вторым по цене. При этом полностью исключена возможность чиновников допускать или недопускать заявки к участию в аукционе. Сервис достаточно простой, к тому же предусмотрено использование электронного документооборота и усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), что обеспечивает необходимый уровень безопасности, в т.ч. анонимность участников, доступность участия из собственного офиса и прозрачность принятия решений».
По словам генерального директора компании «Биобанк»Александра Колесникова, иностранные инвесторы уже более 10 лет проявляют интерес к получению водной акватории и созданию совместных предприятий. Дело, как правило, заканчивалось на стадии регистрации юридического лица. Так как любой предприниматель, в том числе и китайский, выбирая подходящую для его бизнеса акваторию, не мог сформировать границы этого участка. Не говоря о том, чтобы потом выиграть его на аукционе.
«Теперь у бизнеса и инвесторы не должны проходить огромную бюрократическую волокиту, и у них есть гарантия того, что рыбоводный участок, который им приглянулся можно не только выиграть на торгах, но и сформировать по упрощенной схеме. Наша компания уже подала заявку на несколько участков», — сказал Александр Колесников.
С мнением представителя марикультурного бизнеса солидарны коллеги. Они считают, что большинство участков на торгах найдут своего покупателя, а на следующем этапе инвесторы будут массово формировать участки через интернет-сервис с помощью электронной карты морской акватории, свободной от ограничений, а также подавать в электронной форме заявления в Росрыболовство на определение границ участков и организацию электронных аукционов.
Как считает генеральный директор научно-производственной компании аквакультуры «Нереида» Валентин Богославский: «Новая нормативная база и сервис качественно улучшают условия для инвесторов, так как произошло упрощение процедуры формирования рыбоводных участков. При этом механизма электронных торгов в том виде, в котором он есть, делают процесс распределения участков прозрачным и конкурентным».
«С введением этой системы у покупателя есть гарантия частоты сделки, — уверен руководитель группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. — Не нужно погружаться в схемы доступа к участкам, которые ранее предлагали сомнительные лоббистские организации. Находясь в любой точке мира можно получить максимальную информацию, для принятия решения. Сервис очень простой для пользователя. На акваторию бассейна нанесена размерная сетка. Предприниматель в онлайн-режиме выбирает участок и заявка автоматически попадает в Росрыболовство. Также отмечу. пользование интернет-ресурсом инвесторами будет осуществляться на безвозмездной основе».
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