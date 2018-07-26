Саратовский губернатор призвал не пугать людей высокотехнологичной медициной

Передвижной маммограф передан областному онкодиспансеру. Он будет посещать различные районы области по графику. Передвижной ФАП, оснащенный малодозовым флюорограф, будет прикреплен к Ершовской районной больнице, которая обслуживает 59,6 тысячи человек.

Замминистра здравоохранения Наталья Мазина рассказала, что 50% районов области не укомплектованы маммографами. Губернатор на это сказал, что именно поэтому необходимо оснащать медучреждения таким оборудованием.

Главврач онкоцентра Александр Водолагин в свою очередь сообщил Радаеву, что данные с маммографа будут передаваться в базу центра онлайн. Это особенно впечатлило губернатора.

«Это Европа! Только в Европе есть такие возможности — и у нас, в Саратовской области», — сказал он.

По информации Водолагина, в день маммограф может обследовать 80 женщин, но уже из первого по очереди района поступило примерно 2000 заявок.

«Если две эти машины разом приедут, будет шикарно», — заметил общественник.

«Не надо пугать людей», — пошутил Радаев.