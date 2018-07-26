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Саратовский губернатор призвал не пугать людей высокотехнологичной медициной
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Саратовский губернатор призвал не пугать людей высокотехнологичной медициной 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 26 июля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев передал главврачам медучреждений области два передвижных медкомплекса.
Передвижной маммограф передан областному онкодиспансеру. Он будет посещать различные районы области по графику. Передвижной ФАП, оснащенный малодозовым флюорограф, будет прикреплен к Ершовской районной больнице, которая обслуживает 59,6 тысячи человек.
Замминистра здравоохранения Наталья Мазина рассказала, что 50% районов области не укомплектованы маммографами. Губернатор на это сказал, что именно поэтому необходимо оснащать медучреждения таким оборудованием.
Главврач онкоцентра Александр Водолагин в свою очередь сообщил Радаеву, что данные с маммографа будут передаваться в базу центра онлайн. Это особенно впечатлило губернатора.
«Это Европа! Только в Европе есть такие возможности — и у нас, в Саратовской области», — сказал он.
По информации Водолагина, в день маммограф может обследовать 80 женщин, но уже из первого по очереди района поступило примерно 2000 заявок.
ФАП также произвел впечатление на губернатора и председателя Общественной палаты Александра Ландо.
«Если две эти машины разом приедут, будет шикарно», — заметил общественник.
«Не надо пугать людей», — пошутил Радаев.
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