Цены по региону такие же, как в Прагу: почему Utair паразитирует на югорчанах

«ЮТэйр» занимается выполнением пассажирских и грузовых авиарейсов по России и за рубежом. Штаб-квартира ее находится в Сургуте . В рамках авиаперевозок по Югре «ЮТэйр» является монополистом.

Как отмечают наблюдатели, для компании автономный округ — это не просто место размещения штаб-квартиры, но и безотказная «дойная корова». Из-за того, что у югорчан просто нет выбора, на чем летать, на свои услуги можно выставлять практически любые ценники.

«Я очень недовольна ценами на билеты от этой компании, — заявила член Общественной палаты Югры Татьяна Понамарева. — Особенно, когда начинается летний сезон. Сейчас у меня стоит вопрос вылета в Анапу всей семьей, и мне непонятно, почему цена на билет дороже, чем этой же компанией, например, из Москвы Германию . По моему мнению, ценник компании никто не регулирует».

Ценовая политика «ЮТэйр» является паразитической. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» директор института политических технологий Вячеслав Смирнов

«Авиакомпания превратила Югру и Тюмень в регионы-доноры, а за счет денег налогоплательщиков регионов делает скидку центральной России. С точки зрения коммерческого предприятия — это нормально, но на деле интересы местных жителей должны быть услышаны», — считает эксперт.

«У авиакомпании есть серьезные покровители»

Возможно, причина высоких цен кроется во влиянии на авиакомпанию АО «АК-Инвест» (принадлежит на 100% «Сургутнефегазу»). «АК-Инвест» владеет больше 50% акций «ЮТейр», являясь мажоритарным акционером с достаточно большими правами, но и обязанностями. И главная их обязанность — выполнение бизнес-плана, а не соблюдение лояльной ценовой политики для жителей Югры.

К тому же, «ЮТэйр» имеет большие долги перед банками. О финансовых трудностях авиакомпании заговорили в 2015-м году. Помочь убыточному предприятию вызвались власти Югры и Тюменской области . Долги предприятия почти три года назад согласился рефинансировать через покупку доли синдикат банков.

В итоге картина выглядит так: «ЮТэйр» должна «Сургутнефтегазу» , должна банкирам Югры и Тюменской области, должна политикам, должна конкурировать на рынке авиаперевозок в центральной России.

При этом представители «ЮТэйр» считают, что стоимость билетов экономически обоснована. Об этом заявил депутат Андрей Филатов , который входит в наблюдательный совет компании. По его словам, он не видит никакой проблемы с ценой билетов.

«Сделаны все необходимые расчеты. Мы знаем о пожеланиях людей и стараемся сделать так, чтобы цены были комфортными для югорчан. Но мы также обязаны следовать бизнес-плану. Таким образом, на сегодняшний момент стоимость билетов оптимальна», — сообщил «ФедералПресс» Андрей Филатов.

«ЮТэйр» снова грозит кризис?

При этом наблюдатели отмечают, что «Ютэйр» стоит на пороге очередного кризиса. Дело в том, что авиакомпания покупает новые самолеты, стоимость которых составит 1,76 млрд долларов, а также начинает масштабную рекламную кампанию. При этом, за январь-март чистый убыток «ЮТэйр» составил почти три млрд рублей. Основной доход авиакомпании получают летом и осенью, однако в начале 2017 года убыток был меньше на 300 млн рублей, а это значит, что 2018 год может оказаться убыточным.

Впрочем, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» отметил, что кризис «Ютэйр» возможен при определенных внешних факторах, например, падения курса национальной валюты. Однако, по его словам, пока компании удается нивелировать существующие риски.

«Другое дело, что руководство компании может оказаться под сильным давлением из-за их политики ценообразования, а именно из-за откровенно паразитической позиции относительно регионов, в которых они являются фактическими монополистами. Вот из-за этого у компании могут быть проблемы», — заявил Олег Пантелеев.

Авиаэксперт, летчик Алексей Кочемасов заявил «ФедералПресс», что авиакомпания пытается сейчас выйти из политического кризиса. «На нее справедливо давят кредиторы, политики и общественное мнение. Вариант, похоже, один — пойти на трехсторонние переговоры», — считает Алексей Кочемасов.

Фото: Андрей Гусий, pxhere.com