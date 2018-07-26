Ещё
Летим домой: зачем миллиардер Усманов переводит бизнес в Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летим домой: зачем миллиардер Усманов переводит бизнес в Россию 

Forbes.ru 1 час назад
«Наших предпринимателей стали часто упрекать в непатриотичности… Хочу поставить задачу деофшоризации нашего бизнеса», — заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию еще в конце 2012 года. Призывы вернуть активы и деньги на родину часть бизнесменов восприняли как руководство по смене налогового резидентства, но среди членов списка Forbes оказались и те, кто подошел к словам главы государства ответственно.
Яркий тому пример — Алишер Усманов. Принадлежащий ему (49%) и Андрею Скочу (30%, акциями владеет его отец Владимир) USM Holdings в конце декабря прошлого года объявил о планах передать контрольные пакеты акций «Металлоинвеста», «Мегафона» и другие активы в Россию. Теперь холдинг объявил о завершении процесса деофшоризации. Уже подписаны все документы о передаче холдинговой компании «ЮэСэМ» 100% акций «Металлоинвеста» и 56,32% акций «МегаФона».
«Проводимая нами реструктуризация направлена на реализацию объявленного в России курса на деофшоризацию отечественной экономики. Компании группы USM относятся к ведущим предприятиям страны, и мы рассчитываем, что перевод наших активов в российскую юрисдикцию будет способствовать дальнейшему развитию российской экономики», — приводятся в сообщении, поступившем в Forbes, слова члена совета директоров USM Ивана Стрешинского.
Эти заявления совпали по временем с готовностью «Мегафона» провести делистинг на Лондонской бирже. На прошлой неделе в компании объясняли это решение стратегией цифровой трансформации, которая может потребовать в том числе «широкого взаимодействия с государственными корпорациями» и «совершения сделок с повышенным риском». Другими словами, «Мегафон» будет базой для создания совместного предприятия с Газпромбанком и «Ростехом». Чем именно будет заниматься это предприятие, пока что до конца не понятно. Публично объявляли о развитии цифровой экономики — по совпадению также в рамках последнего послания Путина Федеральному собранию. В любом случае, вполне логично в случае «Мегафона» иметь конечного бенефициара в России.
Какие еще могут быть причины для возвращения активов в Россию? В первую очередь прагматические. Директор адвокатского бюро «Михайлов и партнеры» Евгений Мастерских считает самой простой появившуюся возможность перевести бизнес в Россию с помощью так называемой безналоговой ликвидации иностранных компаний. По его словам, сейчас так поступают много россиян, чьи компании структурированы через иностранные холдинги. «Это не только миллиардеры, но и простые „обычные“ миллионеры», — поясняет он.
Еще одной причиной может быть целый ряд российских законов, нацеленных на повышение прозрачности иностранных холдингов. Российским бенефициарам таких структур все равно приходится раскрывать схемы владения — этого требует не только закон о контролируемых иностранных компаниях, но и закон о борьбе с отмыванием преступных доходов. «Проще говоря, смысла прятаться нет», — заключает Мастерских, отмечая, что в этом случае нет смысла тратить деньги на содержание иностранных компаний.
Деофшоризация USM — процесс последних четырех лет, напоминает Илья Алещев, партнер юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов». Она началась еще в 2014 году, включалас упрощение цепочки владения «Металлоинвестом» в 2016 году. Делистинг «Мегафона», по-видимому, также является ее частью. «Теперь очередь дошла до замены головной компании холдинга с кипрской на российскую компанию, участники которой, согласно ЕГРЮЛ, — непосредственно Алишер Усманов и Владимир Скоч как физические лица», — продолжает Алещев. Он напоминает, что за последние годы в российском праве произошло много изменений: появились концепция конечного получателя налоговой выгоды, требование фактического присутствия, нормы о КИК. К тому же ожидается начало автоматического обмена информацией между налоговыми разных стран о бенефициарах счетов и активов в рамках CRS. «Все это лишило распространенные в 90-х и в начале 2000-х корпоративные структуры, в которых российские операционные компании владеют кипрскими холдингами, пользы с налоговой точки зрения, — резюмирует эксперт. — Теперь они лишь создают дополнительные риски и расходы. В такой ситуации переход на владение бизнесом через российские общества — это не только демонстрация приверженности политическому курсу на деоффшоризацию, но и просто прагматический шаг».
Читайте также
Налоговый эмигрант: Алишер Усманов перестал быть резидентом России Дома хуже: Карачинский рассказал Forbes, почему деофшоризация невыгодна для бизнеса Исход из Лондона: почему Усманов превращает «Мегафон» в непубличную компанию
Алишер Усманов Рейтинг Forbes: №10 Состояние: $12500млн
Узнать подробнее
Андрей Скоч Рейтинг Forbes: №23 Состояние: $4900млн
Узнать подробнее
Иван Стрешинский Рейтинг Forbes: №198 Состояние: $500млн
Узнать подробнее
Forbes.ru: последние новости
Еда из автомата. Как мы будем совершать покупки через пять лет Просто космос: зачем Джефф Безос тратит миллиарды долларов на ракеты Сила в глубинке. Как заработать на франшизе в регионах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип393
Российских дачников ждет неприятный сюрприз126
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями14
Оружию «Судного дня» нашли ответ159
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги9
Новости партнеров
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение