Стая бездомных собак помешала спать жителям Кисловодска

Стая бездомных собак собралась в одном из дворов Кисловодска и мешает спать местным жителям, сообщили в городском сообществе Instagram.

Горожанка опубликовала в сети видео с десятком бродячих животных и пожаловалась, что собаки лают по ночам и мешают спать. По её словам, псы поселились во дворе на улице 40 лет Октября.

Некоторые подписчики городского сообщества рассказали о подобных проблемах в своих дворах. По их словам, приют не избавил Кисловодск от бездомных животных, потому что там никто не хочет работать. «Мы сегодня с ребёнком в садик не могли пройти, окружили и стоят, реально страшно, мы насчитали 19 штук», — поделился комментатор.