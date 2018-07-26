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Стая бездомных собак помешала спать жителям Кисловодска
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Стая бездомных собак помешала спать жителям Кисловодска 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Стая бездомных собак собралась в одном из дворов Кисловодска и мешает спать местным жителям, сообщили в городском сообществе Instagram.
Горожанка опубликовала в сети видео с десятком бродячих животных и пожаловалась, что собаки лают по ночам и мешают спать. По её словам, псы поселились во дворе на улице 40 лет Октября.
Некоторые подписчики городского сообщества рассказали о подобных проблемах в своих дворах. По их словам, приют не избавил Кисловодск от бездомных животных, потому что там никто не хочет работать. «Мы сегодня с ребёнком в садик не могли пройти, окружили и стоят, реально страшно, мы насчитали 19 штук», — поделился комментатор.
Напомним, в Ставрополе прокуратура внесла представление руководителю комитета городского хозяйства за то, что комитет не регулирует численность бездомных животных.
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