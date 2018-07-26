Кредиторы «Гаммы» пытаются взыскать 186 млн рублей с бывшего конкурсного управляющего

ООО «Управляющая компания „Инвестиции управление активами“», выступающее залоговым кредитором в ходе банкротства ООО «Холдинговая компания „Гамма “» подало в Арбитражный суд Краснодарского края иск к бывшему конкурсному управляющему должника Дмитрию Лихуше, пишет газета «Коммерсантъ»

По мнению кредиторов, ответчик несколько лет сдавал по заниженным ценам принадлежащий банкроту пятизвездочный отель «Гамма» в Ольгинке. Сумма исковых требований составляет 186 млн рублей. Как полагает истец, Лихуша в должности конкурсного управляющего должника с 2015 по 2017 год заключал договоры по сдаче помещений отеля «Гамма» в аренду по ценам ниже рыночных без необходимого согласия залогового кредитора.

«Ставки аренды всего комплекса в месяц составляли в разное время порядка 0,5-2,2 млн рублей, что несопоставимо с реальной стоимостью аренды такого рода объектов недвижимости. При этом даже эти средства в конкурсную массу систематически не перечислялись», — рассказал генеральный директор ООО «Управляющая компания „Инвестиции управление активами“» Максим Свириденко.

Лихуша был отстранен от исполнения обязанностей управляющего в ноябре 2017 года по иску основного кредитора общества — ООО «КБ „Юниаструм Банк“ ». Основанием послужило заключение им договоров на использование помещений «Гаммы» без согласия залогового кредитора по нерыночным арендным ставкам.

ООО «Холдинговая компания „Гамма“», ООО «Оздоровительный комплекс „Гамма“» и аффилированное с ними ООО «Пансионат „Светлана“» были признаны банкротами в 2013 году. Основные активы холдинга: отель «Гамма» категории «пять звезд» на 107 номеров, оздоровительный комплекс категории «четыре звезды» на 140 номеров, пансионат «Светлана» на 50 номеров.

Задолженность образовалась в ходе строительства отеля «Гамма», который был сдан в 2009 году. Для реализации проекта холдинг привлекал заемные средства, основным кредитором является КБ «Юниаструм Банк» (сумма долга — 1,1 млрд рублей).